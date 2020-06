Finnentrop: Unbekannte verwüsten ehemalige Jugendherberge

Finnentrop. Unbekannte sind in die ehemalige Jugendherberge in Finnentrop-Heggen eingebrochen. Polizeihunde durchsuchten das inzwischen leerstehende Gebäude.

Unbekannte sind am Samstag in die ehemalige Jugendherberge in Heggen eingedrungen und haben die inzwischen leerstehenden Räume verdreckt und verwüstet. Gegen 20.50 Uhr meldete ein Zeuge merkwürdige Geräusche aus dem Gebäude an der Ahauser Straße, berichtet die Polizei Olpe.

Die Polizei bemerkte Licht im Keller und kleine Hebelspuren an der Hintertür. Da der Verdacht bestand, dass immer noch Menschen im Gebäude waren, forderten die Beamten ein Diensthundeführer an. Mithilfe der Hunde wurde das Gebäude durchsucht. Personen wurden nicht gefunden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/92690 entgegen.