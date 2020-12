Finnentrop: Stoßstange fällt bei Unfall ab - Fahrer flüchtet

Bei dem Unfall am Lenscheid hat das Auto die vordere Stoßstange verloren.

Finnentrop. Ein Autofahrer aus Arnsberg soll am Lenscheid bei Finnentrop-Rönkhausen Unfallflucht begangen haben. Er war betrunken und stand unter Drogen.

Betrunken und unter dem Einfluss von Drogen hat ein Autofahrer (30) aus Arnsberg an Heiligabend einen Unfall am Lenscheid bei Finnentrop-Rönkhausen verursacht. Gegen 16.35 Uhr kam er mit seinem Wagen auf der L 687 in Richtung Rönkhausen nach rechts von der Straße ab und beschädigte eine Leitplanke auf einer Länge von etwa vier Metern. Durch den Unfall fiel die Stoßstange des Autos ab. Trotzdem setzte der 30-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen riefen die Polizei, die den Fahrer in seinem Wagen aufgreifen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, weil er diese bereits am Vortag aufgrund einer weiteren Autofahrt unter dem Einfluss von Drogen vorübergehend abgeben musste.

Die Polizei brachten den 30-Jährigen auf die Wache nach Attendorn, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Gegen den Beschuldigten wurde mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitzes geschrieben.