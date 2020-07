Finnentrop: Rollerfahrer mit reichlich Drogen erwischt

Finnentrop. Als er die Polizei sah, wollte ein Rollerfahrer zu Fuß flüchten, doch die Beamten waren schneller.

Bei der Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers am Donnerstag gegen 23.50 Uhr entdeckten Beamte der Polizei, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand und auch Betäubungsmittel mit sich führte. Zunächst befuhr der 26-Jährige die Bamenohler Straße in Richtung Bamenohl. Als er den stehenden Streifenwagen erblickte, hielt er an, schaltete den Motor ab, schob den Roller auf die andere Straßenseite und entfernte sich schließlich zu Fuß in die Gegenrichtung.

Vor der Fahrt Joint geraucht

Da das Verhalten den Beamten verdächtig vorkam, kontrollierten sie ihn. Unmittelbar davor warf er zwei Schnellverschlusstütchen mit vermutlich Cannabis weg. Ein weiteres Tütchen, mit vermutlich Amphetamin, fanden die Beamten bei der Personenkontrolle. Zudem gab er an, vor Fahrantritt einen Joint geraucht zu haben. Es stellte sich heraus, dass der benutzte Roller auch nicht mehr versichert war.

Aufgrund der Funde wurde ein Polizeihund zwecks Durchsuchung hinzugezogen, der aber keine weiteren Betäubungsmittel auffand. Der 26-Jährige begleitete die Beamten zur Polizeiwache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt und eine gesonderte Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln geschrieben.