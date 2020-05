Finnentrop: Motorradunfall am Lenscheid endet glimpflich

Ein Rettungswagen (hier ein Symbolbild) fährt am Samstag einen Motorradfahrer ins Krankenhaus, der zuvor am Lenscheid gestürzt war

Finnentrop. Der 59-jährige Mann kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Zum Glück nur leicht verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag gestürzt, als er mit seinem Krad auf dem beliebten Lenscheid in Richtung Finnentrop unterwegs war. Der 59-Jähriger befuhr die Lenscheider Straße bergab in Fahrtrichtung Rönkhausen. In einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Grünstreifen zu Fall gekommen

Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend im Grünstreifen zu Fall. Der 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

An Wochenenden ist der Lenscheid bekanntlich in Gegenrichtung, also bergauf Richtung Sundern, für Motorradfahrer seit Anfang April gesperrt. Die Unfallkommission des Kreises Olpe hatte diese Maßnahme als Reaktion auf gestiegene Unfallzahlen in der jüngeren Vergangenheit beschlossen.

Richtung Kruberg unterwegs

Am Samstagabend kam es dann auch in Olpe zu einem Motorradunfall. Ein 36-jähriger Kradfahrer fuhr auf der Landstraße 711 von Neuenkleusheim in Richtung. Kruberg. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund leichter Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.