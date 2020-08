Finnentrop: Kradfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich

Finnentrop. Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall bei Finnentrop-Bamenohl verletzt worden. Ihm wurde offenbar die Vorfahrt genommen.

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Finnentrop mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Fest stand, dass der Biker Vorfahrt hatte: Er war mit seinem Zweirad auf der Weringhauser Straße in Richtung Fretter unterwegs, als die Autofahrerin an einer Einmündung aus Weringhausen kommend nach links in Richtung Bamenohl abbiegen wollte.

Der Kradfahrer stürzte und sein Motorrad rutschte in den Wagen einer Lennestädter Firma. Vor allem das Zweirad wurde erheblich beschädigt. Der Biker kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wurde jedoch nach erster Einschätzung nicht schwer verletzt, die Autofahrerin blieb unverletzt.