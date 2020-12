Finnentrop: Hochwertiges E-Bike vor Bankfiliale gestohlen

Finnentrop. Während der Besitzer in Finnentrop nur kurz bei der Bank war, wurde sein E-Bike gestohlen. Die Polizei hofft, dass jemand etwas mitbekommen hat.

Als der Besitzer gerade für wenige Minuten in einer Bankfiliale war, ist am Montag in Finnentrop sein vor der Geschäftsstelle abgestelltes E-Bike gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 14.55 Uhr in der Bamenohler Straße.

Bei dem Rad handelte es sich um ein "E-Hoirzon 7.0 Lady". Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.