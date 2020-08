Finnentrop: Gartenlaube verwüstet und fast in Brand gesetzt

Einbrecher drangen in eine Gartenlaube in Finnentrop-Lenhausen ein und verwüsteten sie.

Finnentrop. Einbrecher haben ein Gartenhaus in Finnentrop-Lenhausen verwüstet und mehrere Gegenstände gestohlen. Der Versuch, ein Feuer zu legen, misslang.

Eine Gartenlaube in Lenhausen ist in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, verwüstet worden. Wie die Polizei Olpe berichtet verschafften sich die noch unbekannten Täter Zugang zu der Hütte in der Fretterbachstraße, in dem sich mit einem mitgebrachten Werkzeug die Tür aufbrachen. Anschließend beschädigten sie den Innenraum der Laube.

Außerdem sollen sie einen Karton, den sie in dem Gartenhaus fanden, genutzt haben, um die Laube in Brand zu setzen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Einbrecher entwendeten zwei Angeln und einen Gaskocher und flüchteten. Die Beute hat einen Wert im dreistelligen Bereich, der Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761-9269-0 entgegen.