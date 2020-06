Bei einem Unfall in Finnentrop-Heggen sind drei Menschen verletzt worden.

Polizei Finnentrop: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Heggen

Finnentrop. Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer in Finnentrop-Heggen den Wagen eines 26-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden drei Menschen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Heggen sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden, ein 26-Jähriger musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Verursacht hatte den Unfall nach Angaben der Polizei Olpe ein 75 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen gegen 14.45 Uhr von einem Firmengelände nach links auf die K 7 abbiegen wollte. Dabei übersah er das von links, von der L 539 kommende Auto des 26-Jährigen. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug gegen die in Fahrtrichtung Dünschede rechte Leitplanke geschleudert. Das Auto streifte die Leitplanke auf mehreren Metern.

Der 75-Jährige und seine 70 Jahre alte Beifahrerin begaben sich nach dem Unfall eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.