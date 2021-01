Finnentrop: Autoscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Täter

An der Schützenhalle in Rönkhausen wurde ein geparkter Wagen beschädigt.

Finnentrop. Unbekannte haben an der Schützenhalle in Finnentrop-Rönkhausen eine Autoscheibe zerstört. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

An einem Auto, das vor der Schützenhalle in Rönkhausen geparkt war, haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 0.15 Uhr die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Die Polizei Olpe berichtet, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch keine Wertgegenstände oder Bargeld entwendet wurden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

