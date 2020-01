Film ab: Ennester Orchester spielt in Attendorner Stadthalle

Der letzte Feinschliff ist gemacht. Nach mehr als drei Monaten harter Probenarbeit sieht sich das Sinfonische Blasorchester des Musikzugs Ennest für sein Jahreskonzert unter dem Titel „Film ab“ am kommenden Samstag, 11. Januar, in der Attendorner Stadthalle bestens gerüstet. Los geht das Konzert um 19.30 Uhr. „Unser Musikzug steht für hochkarätige sinfonische Blasmusik und hat dies beispielsweise noch im September unter Beweis gestellt, als wir zum dritten Mal bei den Landeswertungsspielen der Feuerwehrorchestern mit der besten Punktzahl im Wettbewerb abgeschlossen haben“, wirbt der 2. Vorsitzende Tobias Horten.

Kreis Olpe Hier gibt’s Karten Karten für diesen „filmreifen“ Abend gibt es zum Preis von 13 Euro, beziehungsweise 7 Euro für ermäßigte Karten (Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und Schwerbehinderte), in der Nicolai Apotheke Attendorn, Bäckerei Hesse in Ennest, der Tourist Information Attendorn, unter www.tickets.attendorn.de, bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse.

Haben sich die Ennester Musiker in den vergangenen Jahren eher außergewöhnliche Themen für ihre Jahreskonzerte ausgedacht, wie beispielsweise im vergangenen Jahr die Orchestersuite aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini, geht es in diesen Jahr um durchaus bekannte Filmmusik. Ein kleiner Trugschluss, denn: „Auf den ersten Blick mag das Thema populär erscheinen, doch haben wir Stücke ausgesucht, die so kaum jemand kennen dürfte. Zudem präsentieren wir Stücke, die original für Filmproduktionen komponiert wurden“, verspricht Dirigent Ingo Samp.

Es warten emotionale Momente

Angefangen in der Zeit des Stummfilms bis hin zu Melodien moderner Filme – auf die Zuhörer warten mitreißende, spannende und emotionale Momente, verspricht Tobias Horten. Etwa beim afrikanischen Dschungelfeeling aus „König der Löwen“, bei den schnellen Läufe von „Spanish Dance from The Gadfly“ oder bei den geheimnisvollen Stimmungen in „Catch Me If You Can“. Bei letztgenanntem Stück wird Saxophonistin Janina Rauterkus als Solistin alle Register ziehen und mit gefühlvollen Passagen zu verzaubern wissen.

Das Plakat zum Konzert: Am Samstag, 11. Januar, präsentiert sich das Sinfonische Blasorchester des Musikzugs Ennest in der Attendorner Stadthalle. Foto: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ennest e.V.

Zudem wird der Musikzug Ennest mehrere Solisten präsentieren. In „Der Mann mit der Mundharmonika“ wird Tobias Horten mit gleichnamigem Instrument die Zuschauer betören. Der ursprüngliche Saxophonist hat das Mundharmonika spielen in den letzten Wochen extra für dieses Stück neu erlernt. Des Weiteren dürfen sich die Besucher auf Violinistin Dorothea Kiess freuen, die als Solistin und Kammermusikerin schon bei mehreren Orchestern tätig war. Sie wird bei „Thema aus Schindlers Liste“ mit ihrem fantastischen Violinenklang begeistern. Und Sara Höffer, eine extern Solisten, wird mit ihrer kraftvollen und warmen Stimme „Gabriellas Sång“ aus dem Film „Wie im Himmel“ intonieren. Höffer bringt viel Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Bands mit, sie begleitet aber auch solistisch Hochzeiten mit ihrer einzigartigen Stimme.

An den Feinheiten gearbeitet

Dabei werde kein Auge trocken bleiben, verspricht der Musikzug. Weitere Stücke der wunderbaren Filmmusiken sind unter anderem „The Rock“, „Suite aus der Polarexpress“ oder „Fluch der Karibik“.

Optimistisch blick Dirigent Ingo Samp daher auf das bevorstehende Jahreskonzert: „Wir haben uns letzte Woche, wie wir es immer vor den Jahreskonzerten tun, zu einem Probenwochenende getroffen und an vielen Feinheiten gearbeitet. Das sieht alles sehr gut aus.“ Am Freitag wurde mit einer Tutti-Probe des gesamten Orchesters gestartet, bevor am Samstag die einzelnen Register für sich probten. Dabei unterstützten angesehene Dozenten die Musiker. Zudem fanden weitere Gesamtproben statt. „Es war ein intensives, aber dafür sehr effektives Wochenende“, blickt Samp noch einmal zurück und freut sich nun, wie sein gesamtes Orchester natürlich auch, auf den bevorstehenden Auftritt in der Attendorner Stadthalle.