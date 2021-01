Fahlenscheid: Ansturm auf das Skigebiet bleibt vorerst aus

Manche Schneetouristen parken auf dem Parkplatz "An den Hässeln" direkt an der B55. Doch auch hier kontrollieren Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes und sperren wenig später die Zufahrt.

Fahlenscheid Polizei und Ordnungsamt sind rund um das Skigebiet im Dauereinsatz, sämtliche Zufahrtswege sind gesperrt. Vereinzelt kommen noch Schneetouristen.

Offenbar scheint der dringliche Appell langsam Wirkung zu zeigen. Nachdem die Stadt Olpe Mitte der Woche angekündigt hatte, an diesem Wochenende nicht nur ein Betretungsverbot für das Skigebiet Fahlenscheid zu erlassen, sondern auch sämtliche Zufahrten zu sperren, verlief der Samstag bislang "sehr ruhig", wie Polizeibeamter Andreas Niklas vor Ort betonte. Es sei kein Vergleich zu dem vergangenen Wochenende, an dem um die Mittagszeit rund 180 Autos innerhalb von zehn Minuten Richtung Fahlenscheid abgebogen seien. Sowohl die Polizei als auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind das ganze Wochenende über präsent.

Nachfragen von Autofahrern, warum das Skigebiet gesperrt sei

An dem Kreisverkehr B55 wurden in beide Fahrtrichtungen der K18 Absperrzäune aufgestellt. Autofahrer haben so weder die Möglichkeit, den Abzweig Richtung Fahlenscheid zu nehmen noch auf Umwegen zu dem Skigebiet zu gelangen. Polizist Niklas, der mit einem weiteren Kollegen vor der Absperrung am Kreisverkehr im Einsatz ist, zieht ein erstes positives Fazit: "Bisher konnten wir keine Verstöße feststellen oder sind auf uneinsichtige Leute gestoßen." Es gebe zwar immer mal wieder Autofahrer – besonders viele kämen aus dem Ruhrgebiet –, die nachfragten, warum die Zufahrt gesperrt sei. Aber auch die zeigten letztendlich Verständnis für die neue Situation. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind jeweils rund zehn Polizisten rund um das Skigebiet im Einsatz, dazu kommen noch mal in etwa genauso viele Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Nicht nur die Zufahrtswege, sondern auch der Straßenrand entlang der B 55 zwischen Neuenwald und Oberveischede wurde gesperrt. Auf mehreren Kilometern Länge wurde hier Flatterband angebracht und mit Schildern auf das absolute Halteverbot hingewiesen. Erst am Abzweig "An den Hässeln" – direkt vor dem Burgerladen "Boerger & Friends" und gut 2,5 Kilometer vom Fahlenscheid entfernt – gibt es die nächste Parkmöglichkeit. Rund ein Dutzend Autos wurden hier abgestellt, den Kennzeichen nach zu urteilen kommen viele aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Auch hier steht wieder ein Polizeistreifenwagen. „Wir machen den ganzen Tag über Kontrollfahrten, damit es nicht zu großen Ansammlungen kommt“, so eine Polizistin. Einige Tagestouristen fragen bei der Polizei nach, welche Wege konkret gesperrt sind und wo sie am besten spazieren oder mit ihren Kindern rodeln gehen können.

Parkplatz "An den Hässeln" wird nachträglich gesperrt

Als so gut wie alle Stellplätze auf dem Parkplatz belegt sind, veranlasst die Polizei zusammen mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Sperrung der Parkplatzzufahrt. Chaotische Szenen, wie es sie am vergangenen Wochenende gegeben hat, sollen unbedingt vermieden werden.

"Vielleicht wird es am Sonntag mehr Schnee-Touristen hierhin ziehen. Zumindest soll dann die Sonne scheinen", meint Polizist Andreas Niklas. Doch auch dann werden er und seine Kollegen von 9 bis 17 Uhr im Einsatz sein, um einen möglichen Ansturm von Anfang an zu unterbinden.