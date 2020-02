Emma Allebrodt aus Bonzel ist Gardetänzerin in Attendorn

Es sind die gestreckten Zehenspitzen, auf die es ankommt. Die Spannung im Körper, Präzision und Synchronität, das obligatorische Lächeln auf den Lippen. Gardetanz ist ein Hochleistungssport. Die Vereine trainieren jedes Jahr hart für die Turniere. So auch Emma Allebrodt aus Bonzel. Die 14-Jährige tanzt bei den Biggesternen der Karnevalsgesellschaft „Die Kattfiller" in Attendorn. Unsere Zeitung durfte die Schülerin bei einem Training begleiten. Welche strengen Regeln es wohl bei den Turnieren gibt? Emma Allebrodt geht in die achte Klasse des Gymnasiums Maria Königin in Lennestadt. Sie ist in Bonzel aufgewachsen und seit März 2019 Mitglied der Attendorner Jugendgarde. Heute steht ein Training an. So wie jeden Freitag und Montag in der „heißen Phase“. Etwa fünf bis sechs Turniere stehen im Jahr an. Im März geht es nach Düren zur norddeutschen Meisterschaft. Und dazu kommen noch die ganzen Auftritte während der Karnevalssaison. Ein straffes Programm.

Emma sitzt zusammen mit den anderen Biggesternen auf dem Boden der Turnhalle, folgt den Anweisungen der beiden Trainerinnen. Beine, Arme, Rücken werden gedehnt. Und natürlich die Zehenspitzen. „Das klappt gut neben der Schule“, erzählt die junge Frau. „Ich liebe es einfach. Am meisten gefällt mir der Moment auf der Bühne. Wenn ich tanze, vergesse ich alles andere um mich herum.“

Mit vier Jahren angefangen

Angefangen hat Emma Allebrodt mit Ballett. Da war sie gerade mal vier Jahre alt. Sie blickt auf viele Auftritte mit der Ballettschule Grevenbrück im PZ Meggen zurück, war einmal sogar beim Casting für die RTL-Show „Das Supertalent“ dabei. Im Alter von fünf Jahren kam sie zu den Tanzzwergen des Karnevals-Clubs Grevenbrück. „Da habe ich mich zum Tanzmariechen hochgearbeitet“, erzählt sie: „Zwischendurch war ich auch das Solo-Mariechen von Grevenbrück.“

Mama Karin Allebrodt ist stolz auf ihre Tochter. Die 43-jährige Sachbearbeiterin in der Lohnbuchhaltung fährt ihre Emma immer zum Training nach Attendorn, geht am Biggerand-Weg in der Zeit laufen. „Sie wollte damals unbedingt tanzen“, erinnert sie sich. „Für sie gab es nur rosa, Röckchen und Tüll. Die größte Freude waren für Emma ein paar Spitzenschuhe.“

Wie viele Schuhe die junge Frau seither zertanzt hat, kann sie kaum schätzen. Aber es sind einige, das steht fest. Neben dem Show- und Gardetanz-Training geht sie donnerstags auch noch beim TV Grevenbrück zum Steppen. Wie sieht es da mit Freizeit aus? „Ja, klar, ich treffe mich auch mit Freunden, unternehme mit ihnen was“, sagt die 14-Jährige. Ihre Lieblingsfächer in der Schule sind Französisch und Deutsch. Für ihre Zukunft hat sie große Pläne – und das fernab vom professionellem Tanz. Emma Allebrodt könnte sich vorstellen, Schönheitschirurgin zu werden. „Aber ich bin noch jung“, sagt sie. „Das kann sich noch 1000 Mal ändern.“

Vorhang nicht berühren

Bis es soweit ist, konzentriert sich die junge Frau auf das Tanzen. Nach Karneval steht der Wechsel von den Biggesternen zu den Regimentstöchtern an. Weiterhin wird sie bei Turnieren dabei sein. Dort herrschen übrigens strenge Regeln, berichtet Emma Allebrodt. Wer sich nicht dran hält, wird disqualifiziert. „Man darf zum Beispiel keinen Nagellack tragen, außer es ist einheitlich geregelt“, erzählt sie. „Auch Schmuck ist nicht erlaubt und muss zur Not abgeklebt werden.“ Außerdem darf der Vorhang nicht berührt werden, auf Requisiten darf nicht drauf getreten werden – und vor allem müssen immer alle in Bewegung bleiben. Das heißt, selbst wenn die Gardetänzerin hinter einer Requisite steht, müssen mindestens die Füße dahinter in Bewegung bleiben.

Auf dem Fußboden der Turnhalle ist mittlerweile ein bisschen Ruhe eingekehrt. Pause für die fleißigen Biggesterne. Emma Allebrodt trinkt einen Schluck, ihre Wangen sind von der Anstrengung gerötet. Aber sie lächelt fröhlich. „Es gibt immer Luft nach oben, sich zu verbessern“, sagt sie bevor die Trainerinnen schon wieder zur nächsten Runde rufen.