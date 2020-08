Elspe Festival: Indian Summer mit vielen Stars ab September

Elspe. Das Elspe Festival startet zum Sommerausklang noch mal durch. Zehn Livekonzerte mit bekannten Künstlern starten am 3. September.

Dort, wo Winnetou und Old Shatterhand für Gerechtigkeit kämpfen, wird für die neue Konzertreihe „Indian Summer“ eine große Open Air-Bühne aufgebaut und ein Programm der Extraklasse geboten. Mit einem eigens entwickelten Veranstaltungs- und Hygienekonzept haben bis zu 1000 Personen die Möglichkeit, grandiose Livekonzerte und humorvolle Comedyabende unter dem großen Zeltdach zu verfolgen. Dabei konnte der Veranstalter, die Elspe Festival GmbH, ein hervorragendes Line-Up zusammenstellen und präsentieren. Hiermit soll den Besuchern etwas Normalität und ein Stück Kulturgut in dieser besonderen Zeit zurückgegeben werden.

Nationale und internationale Top Acts

Wer das Line Up des Indian Summer liest, wird positiv überrascht. So konnten die nationalen und internationalen Top-Musiker wie Gentleman und Milow für die Veranstaltungsreihe gewonnen werden. Bekannte DJ-Größen wie „Gestört aber Geil“ haben ebenso für Elspe zugesagt wie die Comedygrößen Markus Krebs und Helge Schneider. Die weiteren Acts wie We Rock Queen (Queen-Cover), Stahlzeit (Rammstein-Cover), Jini Meyer (Ex Luxuslärm-Frontfrau), John Diva, Kindermusiker herrH und FuX sorgen für weitere stimmungsvolle Abende bzw. Nachmittage.

Philipp Aßhoff, Geschäftsführer der Elspe Festival GmbH, ist stolz auf das Line-Up: „Als wir seitens der Stadt Lennestadt die Genehmigung für die Veranstaltungsreihe mit bis zu 1.000 Personen bekommen haben, haben wir noch nicht daran geglaubt, solche Top-Acts verpflichten zu können. Jetzt, wenn man das gesamte Line Up sieht, ist das schon sehr beeindruckend.“

Dem stimmt Dirk Joachimsmeier, Inhaber und Geschäftsführer von Eventtechnik in Meschede, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag auf der Elsper Naturbühne, zu: „Die Veranstaltungsreihe wurde in zwei bis drei Wochen geplant. Mit Hilfe von Kim Ludwig von K-Contact haben wir ein sehr interessantes Programm auf die Beine gestellt. Normalerweise dauert so etwas viel länger. Es kommen Künstler, die normalerweise vor 1.000 Zuschauern erst gar nicht auftreten. Das ist für die uninteressant.“

Start Anfang September

Das Sommer-Spektakel startet am Donnerstag, 3. September, mit Milow, der derzeit mit seinem aktuellen Hit „Whatever it Takes“ die Charts stürmt. „We Rock Queen“, eine der besten Queen-Cover-Bands und „Stahlzeit“, eine Rammstein-Tribute-Band, runden das erste Show-Wochenende ab.

Am 11. September tritt Jini Meyer, die Ex-Luxuslärm-Fronfrau, mit ihrer Band auf. John Diva and the Rockets of Love sind am Samstag, 12. September, in Elspe zu hören. Abgerundet wird das Wochenende durch ein großes Familien- und Kinderkonzert mit den Kinderkünstlern herrH und FUX.

Lustig wird es am dritten Veranstaltungswochenende. Musiker Helge Schneider am Freitag und Markus Krebs am Samstag sorgen für diverse Lacher und einen garantierten Muskelkater im Zwerchfell. Beide Veranstaltungen starten jeweils um 20 Uhr auf der Freilichtbühne.

Zwei weitere Top Acts

Am Freitag, 25. September, tritt der bekannte Reggae-Musiker Gentleman in Elspe auf. Der internationale und angesehene Künstler, der bereits auf vielen großen Festivals gespielt hat, startet seine Show um 20 Uhr. Ebenfalls große Festival-Erfahrung hat das DJ- Duo Gestört aber Geil, das am Samstag die Freilichtbühne rocken wird.

Dirk Joachimsmeier: „So ein Line-Up ist in der aktuellen Zeit nur durch die Bereitschaft der einzelnen Künstler so präsentierbar. Die Künstler haben die aktuelle schwere Situation in der Veranstaltungsbranche erkannt und gehen bei den Gagen einige Kompromisse ein. In Corona-Zeiten müssen alle quer denken. Wir haben Umsatzeinbußen von 80 Prozent gehabt. Wir hoffen, dass die Einbußen gelindert werden können.“

Dirk Joachimsmeier stellt sogar eine mögliche Verlängerung in Aussicht. „Wenn wir noch weitere Künstler gewinnen können, werden wir den Indian Summer in Elspe in den Oktober hinein verlängern.“

Tickets und Informationen zu allen Veranstaltungen und Events gibt es unter www.elspe.de/tickets und unter https://www.eventim.de/eventseries/indian-summer-elspe-festival-halle-2722524/?affiliate=oso