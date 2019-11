Eine-Welt-Laden in Attendorn: Ansturm zur Neu-Eröffnung

Am Freitagmittag wurden die neuen Räumlichkeiten des Eine-Welt-Ladens an der Ennester Straße offiziell eingeweiht. Das Grußwort hielt Bürgermeister Christian Pospischil (3. von rechts).

Attendorn. Der Umzug vom Pfarrheim in die Ennester Straße ist nun abgeschlossen. Viele Gäste aus Politik und Verwaltung kommen zur offiziellen Eröffnung.

Es war ein regelrechter Ansturm, den der Eine-Welt-Laden zur Neu-Eröffnung an der Ennester Straße am Freitagmittag erlebte. Vertreter von Politik, aus dem Rathaus, der Kirche, das Vermieter-Ehepaar Pieper und viele weitere Gäste waren gekommen, um zu gratulieren und damit zu unterstreichen, dass der faire Handel in Attendorn immer wichtiger und beliebter wird.