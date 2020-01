Einbruch Einbruch in Kindergarten in Drolshagen: Bargeld gestohlen

Drolshagen. Unbekannte Täter sind in einen Kindergarten in Drolshagen eingebrochen und entwendeten Bargeld. Es ist nicht der erste Vorfall im Kreis Olpe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in Kindergarten in Drolshagen: Bargeld gestohlen

Erneut sind unbekannte Täter in einen Kindergarten eingebrochen. Dieses Mal hatten sie es auf den Kindergarten in der Humboldstraße in Drolshagen abgesehen. Allein im vergangenem Monat gab es fünf Vorfälle dieser Art.

Am Freitagmorgen, 10. Januar, meldete eine Erzieherin gegen 7.10 Uhr den Einbruch. Vermutlich versuchten in der vergangenen Nacht zwischen 18 und 7 Uhr die Täter zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam die Hintertür und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.

Einrichtung beschädigt

Sie durchsuchten die Räume, beschädigten Einrichtungsgegenstände sowie einen Laptop. Zudem entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Ob es einen Zusammenhang zu den vorherigen Fällen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen