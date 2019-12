Polizei Einbrecher wüten in der Sekundarschule in Olpe

Olpe. Mit brachialer Gewalt waren Einbrecher in der Sekundarschule in Olpe am Werk. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro.

Am Sonntagmittag bemerkte der Hausmeister der Sekundarschule Olpe-Drolshagen am Quellenweg in Olpe, dass unbekannte Täter am Wochenende in das Gebäude eingebrochen waren.

Durch die Streifenbesatzung wurde bei der Anzeigenaufnahme festgestellt, dass die Täter ein Fensterelement auf der Gebäuderückseite brachial herausgebrochen hatten und danach in die Schule eingestiegen waren. Im Schulgebäude wurden etliche Türen gewaltsam geöffnet und Schränke und Schubladen durchwühlt.

Drei Fernseher gestohlen

Auf den ersten Blick konnte der Hausmeister feststellen, dass drei TV-Geräte aus einem Werkraum gestohlen wurden. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, muss noch geklärt werden. Allein der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.