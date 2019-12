Die Küche des St. Marien-Kindergartens in Altenhundem nach dem Einbruch in der letzten Nacht. Alle Schubladen wurden durchsucht.

Einbruch Kreis Olpe: Fünf Einbrüche in Kindergärten in einer Nacht

Lennestadt/Kirchhundem. Böse Überraschung am Morgen: schon wieder Einbrüche in Kindergärten, diesmal fünf Mal in einer Nacht in Lennestadt und Kirchhundem.

Eine unschöne Überraschung kurz vor Weihnachten gab es am Donnerstagmorgen für die Kindergärten in Altenhundem, Halberbracht, Kirchhundem, Würdinghausen und Oberhundem. In allen fünf Einrichtungen wurde in der Nacht eingebrochen. Die Täter hebelten in allen fünf Fällen Türen oder Fenster auf und durchsuchten die Räume.

Schaden gering

Nach Angaben der Polizei wurde insgesamt ein niedrigerer dreistelliger Betrag gestohlen. Die Schadenssumme liegt im niedrigeren vierstelligen Bereich. Die Polizei ist zur Spurensicherung vor Ort. Dass es die gleichen Täter waren, die in die fünf Kitas in der Nacht eingestiegen sind, kann die Polizei nicht bestätigen, ist aber Teil der Ermittlungen.

Kein Einzelfall

Kita-Einbrüche sind kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Einbruchsdelikten. Im St. Marien Kindergarten in Altenhundem waren erst im März noch Einbrecher am Werk. Damals wurde ein fast neuer Laptop und etwas Bargeld gestohlen.