Einbrecher waren am 1. Weihnachtstag in Olpe unterwegs.

Kriminalität Einbrecher machen am 1. Weihnachtstag in Olpe Beute

Olpe. Zu gleich drei Einbrüchen musste die Polizei am 1. Weihnachtstag in Olpe ausrücken. Die Täter entkamen unerkannt.

Drei Einbrüche wurden der Kreispolizei Olpe am 1. Weihnachtstag gemeldet. Alle passierten im Bereich der Kreisstadt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Laufe des Tages in der Römerstraße über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus. In der Schulstraße hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf und gelangten so in das Objekt. In beiden Fällen durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke. Anschließend flüchteten sie. Angaben zur Beute kann die Polizei noch nicht machen.

Gegen 20 Uhr wurde der Polizeileitstelle Olpe ein aktuell versuchter Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet Im langen Feld gemeldet. Die Beamten umstellten das Gebäude und leiteten eine Fahndung ein – ohne Erfolg.

Der Täter konnte ohne Beute in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter entgegen.