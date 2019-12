Lenhausen/Hünsborn. In Lenhausen und in Hünsborn wurde am Wochenende eingebrochen. Ziel der unbekannten Täter war ein Schnellimbiss und ein Wohnhaus.

Einbrecher im Kreis Olpe: Die Polizei bittet um Hinweise

Im Kreis Olpe haben Einbrecher am Wochenende gleich zwei Mal zugeschlagen. Sie hatten es in einem Fall auf einen Schnellimbiss abgesehen, in dem anderen auf ein Einfamilienhaus. Ein Zusammenhang ist nicht bekannt.

In der Nacht auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe eines Schnellimbisses an der Westfalenstraße ein. Dadurch konnten sie in das Objekt greifen, die Registrierkasse entnehmen und somit Bargeld entwenden. Der Täter verletzte sich beim Hineingreifen an der scharfkantigen Fensterscheibe.

Ermittlungen laufen

Am Samstag zwischen 18 und 23 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Brunnenstraße in Wenden-Hünsborn. Vermutlich drangen sie während der Abwesenheit der Bewohner durch eine lediglich „auf Kipp“ stehende Terrassentür in das Wohnobjekt ein. Anschließend wurden nahezu alle Räume durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Olpe in beiden Fällen unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.