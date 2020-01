Olpe. Hohe Auszeichnungen für drei langjährige Olper Feuerwehrleute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrung: Michael Rogge, Thorsten Hesse und Denis Springmann

Die Ehrung der Feuerwehrjubilare stand am Freitag Abend auf dem Jahreskalender der Feuerwehr Olpe, zum ersten Mal als gesonderte Veranstaltung. Die langjährig tätigen Einsatzkräfte, die zurzeit noch ihren Dienst in einer der aktiven Einheiten der Feuerwehr Olpe verrichten. wurden im Olper Rathaus mit Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW ausgezeichnet.

Die Urkunden und die Ehrenzeichen. Foto: Privat / WP

Im Beisein des Kreisbrandmeisters Christoph Lütticke, der Leitung der Feuerwehr und der jeweiligen Einheitsführer nahm Bürgermeister Peter Weber die Ehrung vor.

Gold und Silber

Das Goldene Ehrenzeichen mit Goldkranz für 50 Jahre aktive Diensttätigkeit erhielt Hauptbrandmeister Michael Rogge. Rogge ist seit 1970 Mitglied in der Feuerwehr Olpe. 1983 absolvierte er den Gruppenführer-Lehrgang in Münster. Bereits 979 besuchte er den Jugendgruppenleiter-Grundlehrgang und legte damit den Grundstein für jahrzehntelange Jugendarbeit. Von 1982 bis 2000 war er Stadtjugendfeuerwehrwart. Auch nach dem Ende dieser Amtszeit blieb er der Jugendfeuerwehr des Kreises erhalten und engagierte sich bis zum Jahr 2013 beim Kreisjugendfeuerwehrtag um die Verpflegung der Mädchen und Jungen und erhielt dafür die Floriansmedaille des Landes NRW. Darüber hinaus engagierte sich Rogge viele Jahre für die Aus- und Fortbildung, den Olper Messzug und zuletzt auch in der Gruppe für Absturzsicherung. Als Mitglied der Unterstützungsabteilung steht er bis heute für Arbeiten im Hintergrund zur Verfügung.

Familiär vorbelastet

Das Goldene Ehrenzeichen für 35 Jahre aktive Diensttätigkeit gab es für Hauptbrandmeister Thorsten Hesse. Hesse trat im Jahre 1985 in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters. Von Anfang an zeichnete er sich durch großes Engagement in der Feuerwehr aus. Seit vielen Jahren kümmert er sich um Belange des ABC-Schutzes und ist heute einer der Mitverantwortlichen des Messzuges des Kreises Olpe. Darüber hinaus ist er federführend im Bereich der Ausbildung für technische Hilfeleistungen. Und wie sein Vater ist er schon seit vielen Jahren als Schiedsrichter beim Leistungsnachweis des Kreises aktiv.

Denis Springmann aus Oberveischede wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Hauptfeuerwehrmann Springmann trat 1995 in die Feuerwehr ein. Mit ihm kamen viele Nachwuchskräfte in die Olper Wehr, allerdings verließen diese nach dem Ablauf ihrer Verpflichtung im Katastrophenschutz die Feuerwehr wieder. Denis Springmann aber blieb der Löschgruppe Oberveischede als engagiertes Mitglied erhalten. Einige Jahre war er Sprecher der Einheit Oberveischede. Aus persönlichen Gründen erfolgte im Jahr 2019 der Wechsel in die Unterstützungsabteilung. Seitdem kümmert er sich im Hintergrund um organisatorische Aufgaben.