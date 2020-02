Dünschede feiert Dreigestirn aus dem Männerballett

Mit Prinz Olli I. (Oliver Kozian), Jungfrau Jouline I. (Joachim Schröder) und Bauer Jocko I. (Joachim Wuttig) präsentierte der Dünscheder Karnevals-Club (DüKC) am Sonntagabend sein neues Dreigestirn.

„Der Vorstand hatte alle Hände voll zu tun, dass es bis heute Abend ein Geheimnis geblieben ist“, so Moderator Patrick Plassmann. „Die drei waren so begeistert, als Dreigestirn der Session in die Halle einzuziehen, dass sie am liebsten zuvor mit dem Cabrio durchs Dorf gefahren wären und gesungen hätten: Einmal Prinz zu sein.“

Dreigestirn tanzt gemeinsam im Männerballett

Das konnten sie dann nach ihrem Einmarsch auf der Bühne nachholen, denn das Dreigestirn ist jeck durch und durch. Prinz Olli, im wahren Leben Fachkraft für Lagerlogistik bei H&R Federn in Elspe, ist Vater von Sina (20) und Noah (17), sowie Fan von Eintracht Frankfurt. Fußball, Lesen und der „Dienstags-Tennisclub“ sind seine Hobbys.

Zusammen mit der Jungfrau und dem Bauern tanzt der 53-Jährige im Männerballett „Zieh Blank“. „Wir sind alle Traumtänzer“, so der Prinz, „da das Ballett zurzeit eine kreative Schaffenspause einlegen muss.“

An seiner Seite steht Bauer Jocko I.. Der 54-Jährige ist ein Wiederholungstäter, denn schon 2011/12 stand er als Jungfrau im Dreigestirn auf der Bühne. Jetzt fehlt ihm eigentlich nur noch das Amt des Prinzen. Der technische Angestellte bei Viega ist nicht nur Vater von Tochter Lena (29), sondern auch begeisterter Großvater. Neben dem Männerballett spielt er in seiner Freizeit gerne Tennis.

Überraschungsauftritt der Ehrengarde des Prinzen

Das Dreigestirn komplett macht die Jungfrau Joachim „Jouline I.“ Schröder . Der 54-Jährige ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen. Neben seinen beiden Söhne Dustin (16) und Bastien (11) gehören dem Tennis spielen und Mountain biken seine freie Zeit.

Nach der Proklamation tanzte dem Dreigestirn zu Ehren die Prinzengarde des DüKC, bevor es einen Überraschungsauftritt gab. Die Garde des Prinzen feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Das nahmen die Gardisten der Ehrengarde zum Anlass, nochmals die Bühne zu erobern.

Im Anschluss ging es Schlag auf Schlag mit einer Büttenrede vom „twersen Lümmel“, Stimmenimitator Mr. Tomm sowie den Tanzgarden aus Kirchveischede, Bamenohl, Olpe, Finnentrop, den Röllecker Mädels und natürlich den heimischen Garden des DüKC.