Drolshagen: Thomas Gosmann beendet notarfreie Zeit

Kreis Olpe Mehr als 20 Jahre als Anwalt tätig

Thomas Gosmann aus Drolshagen studierte Rechtswissenschaften an der Albertus-Magnus-Universität in Köln und ist seit 1998 selbstständiger Rechtsanwalt in Drolshagen und Bergneustadt. 2006 absolvierte er ein Zusatzausbildung zum Mediator, 2007 folgte der Fachanwalt für Insolvenzrecht.

2015 bestand er die notarielle Fachprüfung, wurde seitdem als Notarvertreter eingesetzt und erhielt Anfang September 2019 die Urkunde zum Notar durch den Präsidenten des Oberlandesgerichtes Hamm.