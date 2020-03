Drolshagen. Die Schüler der Gräfin-Sayn-Schule in Drolshagen möchten Alltagshelden in der Coronakrise danken und Menschen Mut spenden, die nun alleine sind.

Ärzte, Pfleger, Polizisten, Kassierer – sie werden in Zeiten der Coronakrise zu Alltagshelden. Ihre Arbeit lässt sich nicht im Homeoffice erledigen, so dass sie täglich in der Öffentlichkeit im Einsatz sind. „Es ist Zeit, Danke zu sagen“, findet Petra Schmidt, Schulleiterin der Gräfin-Sayn-Schule in Drolshagen. Deswegen sind die insgesamt 450 Grundschüler aufgerufen, sich per Brief oder Bild bei den Alltagshelden zu bedanken. Und dabei sind schon viele DIN A4-große Kunstwerke entstanden.

Kinder denken über den sozialen Aspekt in Zeiten von Corona nach

„Das Projekt ist klassenübergreifend gedacht, jeder kann also mitmachen, von Klasse 1 bis 4“, erklärt Schmidt. Abseits von klassischen Hausaufgaben sollen die Kinder so auch die Möglichkeit bekommen, sich über den sozialen Aspekt in Zeiten von Corona Gedanken zu machen. „Kinder haben dafür nämlich eine ganz gute Antenne“, meint Schmidt. „Wer hilft uns? Wer ist in dieser schweren Situation für uns da?“ – um diese Fragestellungen soll es gehen. Die Antworten darauf sollen schließlich in den Bildern und Briefen widergespiegelt werden.

Schüler aus Drolshagen malen Danke-Bilder für Alltagshelden Schüler aus Drolshagen malen Danke-Bilder für Alltagshelden Ob Regenbogen, Schutzengel, Marienkäfer oder Blumenwiese: Die Kinder der Gräfin-Sayn-Schule in Drolshagen sprühen vor kreativen Ideen, wie sie den Alltagshelden und solchen Menschen, die jetzt alleine sind, eine kleine Freude machen können. Foto: Privat

„Wir denken an euch“ geht an Menschen in Krankenhäusern und Seniorenheimen

Viele Kinder haben sich für bunte Regenbögen als Hoffnungsspender entschieden. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Marienkäfer, der auf einem vierblättrigen Kleeblatt sitzt oder einen Schutzengel, der mit einem Herz in der Hand Liebe verschenken möchte. Der Schüler John Hardenacke hat sogar ein Gedicht verfasst, in dem er schreibt: „Wir müssen das Virus besiegen, damit die Leute nicht weiter im Krankenhaus liegen. Danke an alle, die ihr Bestes geben, damit wir alle weiterleben. Ihr seid unsere Helden jeden Tag, was es so schon lange nicht mehr gab.“

Abgesehen von den Danksagungen möchte die Schulleitung die Kinder dazu motivieren, ein Zeichen gegen Einsamkeit zu setzen. Unter dem Titel „Wir denken an euch“ können die Grundschüler Briefe schreiben bzw. Bilder malen und damit jenen Menschen einen Lichtblick schenken, die sowohl im Altenheim als auch im Krankenhaus keinen Besuch mehr empfangen dürfen.

Und auch hier ist schon das ein oder andere Bild eingegangen – zum Beispiel ein über die Blumenwiese hüpfender Osterhase mit der Botschaft „Ich denke an euch“.