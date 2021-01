Unfall Drolshagen: Auto prallt in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Drolshagen. Bei einem Unfall bei Drolshagen-Bleche sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Der Wagen einer 18-Jährigen geriet in den Gegenverkehr.

Zwei Frauen sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 173 bei Drolshagen-Bleche schwer verletzt worden. Laut Aussage der Polizei war eine 18-jährige Autofahrerin aus Neuenhaus gekommen und wollte Richtung Neuenschmiede fahren. In einer Kurve verlor sie wahrscheinlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Straßenglätte die Kontrolle über den Kleinwagen. Sie prallte im Gegenverkehr mit einem Auto zusammen.

Während dessen Fahrerin ihr Fahrzeug eigenständig verlassen konnte, musste die 18-Jährige vom Rettungsdienst aus dem Auto gerettet werden. Keine leichte Aufgabe, da der Wagen durch den Aufprall auf die Beifahrerseite gerutscht war. Die Feuerwehr aus Drolshagen sicherte die Unfallstelle ab und sicherte das Fahrzeug gegen Umstürzen. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher. Die Feuerwehr aus Gummersbach war ebenfalls mitalarmiert worden, konnte aber ohne Eingreifen wieder abrücken.

Zur Unfallaufnahme war auch ein Verkehrsunfallteam der Polizei zur Einsatzstelle bestellt werden. Die L 173 war für eine Dauer von zwei Stunden gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 12.000 Euro. Bergungsunternehmen mussten die nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen bergen.