Drogenkonsum vor dem Fahrtantritt mit dem Auto: Die Polizei stoppte zwei Autofahrer in Olpe und Lennestadt.

Cannabis und Kokain Drogen am Steuer: Fälle in Olpe und Lennestadt

Olpe/Lennestadt. Gleich zwei Autofahrer mit Drogen im Blut stoppte die Polizei bei Kontrollen in Olpe-Friedrichsthal und Lennestadt-Elspe.

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen sind am Dienstag zwei Autofahrer von der Polizei angehalten worden, die mit Drogen im Blut am Steuer unterwegs waren. Beide wurden positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln getestet.

Zunächst hielten die Beamten auf der Koblenzer Straße in Friedrichsthal gegen 14 Uhr einen 38-Jährigen Pkw-Fahrer an. Bei der Kontrolle wirkte der Fahrzeugführer nervös, seine Augen waren wässrig und glasig sowie die Bindehäute gerötet. Daraufhin führten die Beamten einen freiwilligen Drogentest durch. Dieser fiel positiv auf Cannabis aus.

Gegen 17.15 Uhr dann der zweite Fall in Elspe: Polizisten hielten auf der Straße „Zur Naturbühne“ eine 23-Jährige mit ihrem Pkw an. Aus dem Fahrzeug vernahmen die Beamten starken Cannabisgeruch. Daraufhin führten sie mit ihr einen Drogenschnelltest durch. Dieser fiel positiv aus, allerdings auf Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Druckverschluss-Tüten, die sie sicherstellten. In beiden Fällen begleiteten die Fahrer die Beamten zur Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt und schrieben entsprechende Anzeigen.