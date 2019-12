Olpe. Polizeibeamte ziehen unter anderem eine Lennestädterin aus dem Verkehr, die in Oberveischede einen kleinen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Kreis Olpe: Drei Trunkenheitsfahrten am Freitag und Samstag

Gleich drei Mal ertappten Polizisten am Freitag und Samstag alkoholisierte Autofahrer im Kreisgebiet. Zunächst verursachte eine 48-Jährige aus Lennestadt am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall in Oberveischede. In der Straße „An den Hässeln“ stieß sie mit ihrem Fahrzeug beim Rückwärtsrangieren gegen ein geparktes Auto. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde der Führerschein entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Wenig später am Abend kontrollierten Polizisten in Dumicke einen 37-jährigen Autofahrer aus Drolshagen. Auch hier ergab ein Atemalkoholtest, dass der Mann nicht mehr nüchtern war. Seinen Führerschein durfte er ebenfalls abgeben. Am Samstagabend schließlich kontrollierten Beamte eine 31-jährige Autofahrerin aus Olpe, die zuvor mit auffälliger Fahrweise gemeldet worden war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Es wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Trunkenheit.