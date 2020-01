Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank an den Landrat

Einen besonderen Dank richtete Bürgermeister Christian Pospischil an Landrat Frank Beckehoff, der zum letzten Mal in seinem Amt auf dem Attendorner Neujahrsempfang zugegen ist. „Du hast dein Amt souverän geführt, den Kreis würdig repräsentiert und ihn in all den Jahren letztendlich erfolgreich weiterentwickelt. Man sieht, auch wenn Behörden in Olpe angesiedelt sind, können sie gewisse Erfolge verzeichnen, wenn sie von Attendornern geleitet werden. Deinen Wunsch, nun in den verdienten Ruhestand zu treten und wieder mehr Zeit in Attendorn statt in Olpe zu verbringen, kann ich aber sehr gut verstehen.“