Nachdem das Coronavirus nun auch den Kreis Olpe erreicht hat, empfiehlt das Gesundheitsamt die Absage öffentlicher Veranstaltungen. „Die letztlich bindende Entscheidungsgewalt, Veranstaltungen abzusagen, haben die jeweiligen Städte und Gemeinden, nicht wir als Kreis Olpe“, sagt Kreisdirektor Theo Melcher im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Ich habe allen Bürgermeistern im Kreis Olpe allerdings eine Email geschickt mit unseren Empfehlungen. Und die lauten, auf alle öffentlichen, größeren Veranstaltungen vor allem in geschlossenen Räume wie Festhallen zu verzichten.“ Der Kreis gehe bei eigenen Veranstaltungen natürlich als Beispiel voran, die Kreissportler-Ehrung falle deshalb aus.

Drolshagen: Konzert mit Hofsängern fällt aus

Drolshagens Bürgermeister Uli Berghof bestätigte die Empfehlung aus dem Kreishaus und hat nach dem ersten Corona-Fall im Kreis Olpe bereits Kontakt zum MGV Berlinghausen aufgenommen, der am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen gleich mit zwei Veranstaltungen feiern wollte. Berghof: „Fest steht, dass das Sonntags-Event mit den Mainzer Hofsängern abgesagt wird. Was mit der Samstags-Veranstaltung ist, darüber muss noch gesprochen werden.“

Der Vorsitzende des MGV Berlinghausen, Berthold Maiworm, trug es mit Fassung: „Der Festsonntag fällt definitiv aus, ich werde jetzt die Hofsänger anrufen und darüber informieren. Ob dann ein neuer Termin mit den Hofsängern möglich ist, kann ich erst danach sagen.“

Den geplanten Festkommers mit der zentralen Sängerehrung für das Stadtgebiet Drolshagen würde Maiworm gerne stattfinden lassen: „Dabei handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung, ausschließlich mit geladenen Gästen“, sagte Maiworm. Erwartet würden rund 150 Sängerinnen und Sänger.

Olpe: Absagen für Nico Santos und Jahreskonzerte

Das Konzert von Nico Santos, das am Montag, 16. März, in Olpe stattfinden sollte, wurde ebenfalls abgesagt. Derzeit wird mit der Agentur ein Ausweichtermin, nach Möglichkeit noch in diesem Jahr, abgestimmt. Es wird angestrebt, bereits zum Ende der Woche einen Nachholtermin bekannt geben zu können. Die Eintrittskarten gelten dann für den alternativen Termin.

Außerdem werden nach Abstimmung mit den jeweiligen Vorständen die großen Jahreskonzerte des Musikvereins Frenkhausen an diesem Samstag, 14. März, sowie des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhausen am Samstag, 28. März, nicht stattfinden. Derzeit werden auch für diese beiden Veranstaltungen Nachholtermine gesucht.

Das ausverkaufte Piano-Solo-Konzert am Freitag, 13. März, im Kreishaus Olpe wurde ebenfalls abgesagt. Der Kunstverein Südsauerland verhandelt bereits mit dem Klavier-Duo Koroliov über einen Nachholtermin im weiteren Verlauf des Jahres. Im Bedarfsfalle werden anteilige Abo-Entgelte mit dem nächsten Jahres-Abo verrechnet. Das gilt auf Wunsch auch für Einzelkarten-Entgelte. Auf Antrag (E-Mail an info@kunstverein-suedsauerland.de) sind Erstattungen möglich.

Der VdK Olpe sagt zwei Veranstaltungen ab: Die Fahrt zur Firma Berres-Nudeln in Walldorf-Gerolzahn wird in die zweite Jahreshälfte verschoben. Daher entfällt der Anmeldetermin am Montag, 16. März. Außerdem fällt die Jahreshauptversammlung am Freitag, 20. März, aus.

Kreis Olpe: Gottesdienste finden statt

Der Pastoralverbund Attendorn meldet trotz des ersten Coronafalls im Kreis keine Absagen von größeren Gottesdiensten. Das Bistum habe allerdings Empfehlungen ausgesprochen. Andreas Neuser, Pfarrer im Pastoralverbund Attendorn, bestätigt auf unsere Nachfrage, dass man auf den Friedensgruß verzichtet. Ebenfalls empfiehlt das Bistum, das Weihwasser regelmäßig zu wechseln und keine Mundkommunion durchzuführen. Diesen Empfehlungen gehe man aktuell noch nicht nach. „Die Gläubigen müssen selbst entscheiden, ob sie eine Mundkommunion möchten“, sagt Neuser.

Attendorn: Kein Kreativmarkt am Wochenende

Die Stadt Attendorn hat den Kreativmarkt, auf dem traditionell viele Hobbykünstler ihre Ware ausstellen, am kommenden Wochenende in der Stadthalle abgesagt und wird ihn möglicherweise im Frühjahr nachholen. Die Marke von 1000 Besuchern würde man zwar nicht geballt auf einen Schlag, aber im Durchlauf an den beiden Tagen übertreffen, so Kulturamtsleiter Frank Burghaus. Und: „Es sind auch schon Aussteller auf uns zugekommen, die sich nicht so wohl fühlen bei dem Gedanken, den Kreativmarkt durchzuführen.“ Das Theaterstück „Lehman Brothers“ findet indes am Mittwochabend in der Stadthalle statt.

Verschoben wurde zudem die große Neu-Eröffnungsfeier des Gedia-Werkes im Industriegebiet Askay kommende Woche Freitag.

Lennestadt: Auswirkungen für Kreissängertag und PZ

Auch andernorts hagelte es im Kreis Olpe Absagen von Veranstaltungen. Der für kommenden Samstag geplant Kreissängertag in der Schützenhalle Langenei findet nicht statt. Das bestätigt Steffen Keller, der Vorsitzende des Sängerkreises Bigge-Lenne. Keller: „Der Landrat hat mich angerufen und drum gebeten, die Veranstaltung abzusagen.“ Ein neuer Termin für den Kreissängertag mit Auszeichnung des Chors des Jahres steht noch nicht fest.

Auch die Schulkonzerte mit der Südwestfälischen Philharmonie, die am Freitag, 13. März, um 9.30 und 11 Uhr mit insgesamt 450 Schülerinnen und Schülern stattfinden sollten, finden nicht statt.

Eine weitere Absage betrifft das traditionelle kreisweite Jugendkulturfestival „Der Jugend eine Bühne“ am Samstag, 28. März, im PZ in Meggen, das der Kreisjugendring veranstaltet. Wie die Kulturgemeinde Hundem-Lenne mit den restlichen acht Veranstaltungen bis zum Ende der Spielzeit umgeht, ist noch nicht abschließend entschieden.

Dass die „Night of Sounds“ mit der Jungen Philharmonie Lennestadt, drei Chören und Solisten wie geplant am 18. April stattfindet, ist ebenfalls unwahrscheinlich geworden. Derzeit laufen die Absprachen zwischen den veranstaltenden Vereinen, der Volksbank Bigge-Lenne, dem Elspe Festival und Tontechnik (alle im BCC). Das Wohl der Beteiligten, also des Publikum und der Akteure habe höchste Priorität, heißt es aus dem Veranstaltungsmanagement. Sollte die ausverkaufte Veranstaltung nicht stattfinden könne, soll es voraussichtlich im Herbst einen Ausweichtermin geben.

Wenden: Keine Aufführungen des Theatervereins

Schweren Herzens verzichtet auch der Theaterverein Hünsborn auf seine Aufführungen am 27. und 29. März. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

Kirchhundem: Jahreskonzert in Rahrbach fällt aus

Das für das Samstag, 14. März, geplante Jahreskonzert des Musikvereins Rahrbach in der Schützenhalle wurde ebenfalls abgesagt. Der Vorstand bemüht sich um eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt. Eintrittskarten können beim Vorstand zurückgegeben werden.

VHS: Keine Konzertfahrt nach Köln

Das Konzert „Das Meisterwerk“ am Sonntag, 15. März, 11 Uhr, in der Kölner Philharmonie ist wegen des Coronavirus storniert worden. Damit findet auch die Fahrt der VHS Kreis Olpe, für die sich 60 Besucher angemeldet hatten, nicht statt.