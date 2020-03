Das ist schon eine bizarre Situation. Liebend gern hätte ich eine Reportage über die so wichtige Blutspendeaktion des DRK, der Westdeutschen Spenderzentrale und des DITIB-Verbandes am Freitag in der Attendorner Moschee geschrieben. Viele Fragen kamen mir in den Sinn. Wie genau wird eine solche Aktion während der Coronakrise eigentlich koordiniert? Welche Schutzmaßnahmen greifen? Haben die Spender keine Angst vor einer Ansteckung?

Leider kann ich ihnen nur einen Teil dieser Fragen beantworten. Denn auf die dringende Bitte des Deutschen Roten Kreuzes musste ich Abstand von einem Pressebesuch nehmen. Der Öffentlichkeit, die ich als Reporter beruflich vertrete, die Tür vor der Nase zuzuschlagen, ist ein massiver Schritt, der wehtut. Und der uns in unserer Arbeit stark einschränkt. Aber ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnliche Maßnahmen. Insofern möchte ich an dieser Stelle auch klar sagen: Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen.

Knallharte Bedingungen

Schriftlich ließ mich das DRK dann aber wissen, unter welchen Bedingungen die Blutspenden in der Moschee abliefen. Wer Temperaturen von über 37,5 Grad aufweist, in den vergangenen Wochen im Ausland war oder sich nicht wohl fühlt, wird sofort nach Hause geschickt. Nur logisch. Die Spenderräume werden so eingerichtet, dass es zu keinen Ansammlungen wartender Personen kommt. Was anderes wäre auch unverantwortlich. Die Blutspenderbuchten werden so weit es geht voneinander aufgestellt. Konsequent. Jeder, der reinkommt, muss sich die Hände desinfizieren. Richtig so.



Am Ende möchte ich den Hut vor all den Helfern und den Spendern ziehen, die trotz der Situation und all den Befürchtungen, Ängsten und Unsicherheiten zum Blutspenden kommen. Sie retten Leben. In wirklich ungewöhnlichen Zeiten.