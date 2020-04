Corona: Wo die einzelnen Stadt- und Gemeinderäte jetzt tagen

Kreis Olpe. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Räte und Ausschüsse im Kreis Olpe umziehen, um den Mindestabstand einhalten zu können. Ein Überblick.

Fast alle Stadt- oder Gemeinderäte im Kreis müssen sich bis auf weiteres auf andere Tagungssäle einstellen. In Olpe finden alle Sitzungen bereits auswärts in der Stadthalle Olpe, in Drolshagen im St. Clemenshaus statt.

Lennestadt: Rat in der Sauerlandhalle

Im Lennestädter Ratssaal ist auch nicht ausreichend Platz, um die notwendigen Kontaktabstände zwischen den 38 Parlamentariern und auch auf der „Verwaltungsbank“ einhalten zu können. Deshalb wird die erste Sitzung nach der verlängerten Osterpause am Mittwoch, 24. Juni, in der Sauerlandhalle in Altenhundem stattfinden. Die Fachausschüsse, die bereits ab 2. Juni wieder tagen, sollen ihre Sitzungen weiterhin im im großen Ratssaal 1 abhalten. Für die Zuhörer, die namentlich registriert werden, soll die Tribüne entsprechend hergerichtet werden, um den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu werden.

Kirchhundem: Fachausschüsse in der Aula und Mensa der Sekundarschule

In Kirchhundem halten sich die Änderungen in der Sitzungsroutine in Grenzen. Der 26-köpfige Gemeinderat soll wie bisher in der großen Aula bzw. Mensa der Sekundarschule tagen, ebenso nun auch alle Fachausschüsse. Das ist neu. Der laufende Sitzungskalender soll seine Gültigkeit behalten. Diesen Vorschlag hat Bürgermeister Reinéry den Vorsitzenden der vier Ratsfraktionen unterbreitet. Die nächste Sitzungsperiode beginnt am 2. Juni, Ratssitzung ist am 25. Juni.

Attendorn: Rat und Ausschüsse in der Stadthalle

Der nächste Sitzungsblock in Attendorn ist um zwei Wochen verschoben worden und startet mit dem Umwelt- und Planungsausschuss am 11. Mai. Verschoben ist auch die Ratssitzung, die nicht am 13., sondern erst am 27. Mai stattfindet. Die 38 Stadtverordneten wechseln für alle Sitzungen in die Stadthalle, wo genügend Platz ist, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Bürgermeister Christian Pospischil ist froh, dass es bald wieder mit den regulären Treffen losgeht. „Uns ist wichtig, dass die gewählten Gremien wieder zusammenkommen und unsere Beschlüsse nicht nur per Dringlichkeit gefasst werden.“

Finnentrop: Ausschuss in der Mensa der Gesamtschule

Und auch in Finnentrop geht es bald wieder los, planmäßig am 12. Mai mit dem Haupt- und Finanzausschuss. Der Gemeinderat tagt dann am 26. Mai. Voraussichtlich nicht im Ratssaal, sondern in der Mensa der Gesamtschule.

Wenden: Rat und Ausschüsse in der Aula der Gesamtschule

Auch in Wenden gibt es Änderungen. Die drei Ausschusssitzungen und der Rat im Mai finden in der Aula der Gesamtschule statt. „Es gibt den ein oder anderen, der der Sitzung fernbleibt, weil er gesundheitliche Risiken sieht. Es gab auch die Überlegung, den Rat zu halbieren, damit es weniger Kontakt gibt und im Rathaus zu tagen“, sagte Bürgermeister Bernd Clemens auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe sich jetzt aber entschieden, die Ratssitzung am 13. Mai um 17 Uhr in kompletter Personalstärke in der Aula der Gesamtschule durchzuführen.

Dies gilt auch für den Bau- und Planungsausschuss (6. Mai, 17 Uhr), den Ausschuss Bildung und Soziales (7. Mai, 17 Uhr) und den Sport- und Kulturausschuss (12. Mai, 18 Uhr). Aufgrund der Corona-Krise wird die Anzahl der Besucher begrenzt. Bürgerinnen und Bürger, die eine Sitzung besuchen wollen, müssen sich vorher im Rathaus anmelden bei Rupert Wurm, 02762 / 406-519 oder Patrick Kersting, 02762 / 406-5145.

Bernd Clemens sieht Interesse: „In der Ratssitzung gibt es Präsentationen des Dorfladens und der Zukunftswerkstatt Ottfingen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Interesse gibt.“

Kreistag zieht womöglich auch in die Olper Stadthalle

Ob der Kreistag bei seinen Sitzungen im Kreishaus bleibt oder ebenfalls in die Olper Stadthalle umzieht, werde derzeit noch geprüft, so Kreissprecher Hans-Werner Voß. Die Ausschüsse tagen weiterhin im Sitzungssaal im Kreishaus.