Corona-Test negativ: Bürgermeister Reinéry gesund

Nach nur zwei Tagen erhielt Kirchhundems Bürgermeister Andreas Reinéry am heutigen Mittwoch die gute Nachricht.

Das Ergebnis des Corona-Tests, der bei ihm durchgeführt worden war, lautete „negativ“. Heißt: Reinéry ist gesund, kann die Quarantäne abbrechen und wieder vom Rathaus aus sein Amt ausüben. Reinéry war am Montag in der mobilen Test-Station vor der Sauerlandhalle in Altenhundem getestet worden. Reinéry: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ergebnis so schnell vorliegt. Der Kreis ist da jetzt offenbar gut aufgestellt. Vor einer Woche dauerte das noch einige Tage länger.“

Reinéry versicherte auf Anfrage, sein Bürgermeisteramt spiele bei der schnellen Ermittlung des Testergebnisses keine Rolle, er sei nicht bevorzugt worden.