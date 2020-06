Infektionszahlen Corona im Kreis Olpe: Nur ein neuer Fall in einer Woche

Kreis Olpe. Ein neuer Infizierter in einer Woche: Das Corona-Geschehen im Kreis Olpe hat sich weiter beruhigt. Es gab aber auch einen weiteren Todesfall.

Das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Olpe hat sich weitgehend beruhigt. Seit der vergangenen Woche wurde nur eine Neuinfektion bestätigt, seit einigen Tagen gibt es gar keine neuen Fälle mehr.

Aktuell gelten noch drei Personen als erkrankt. Sie stammen aus Attendorn, Kirchhundem und Lennestadt. Zwei dieser Patienten liegen im Krankenhaus, einer auf einer Intensivstation, erklärte Kreisdirektor Theo Melcher auf Nachfrage.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden im Kreis Olpe bei insgesamt 637 Personen positive Testergebnisse nachgewiesen, 578 Personen sind bereits wieder genesen. Es gab zudem insgesamt 56 Todesfälle. In der vergangenen Woche starb eine 87 Jahre alte Frau aus Attendorn. In die Statistik fließen alle Sterbefälle ein, in denen unabhängig von der Todesursache eine Covid-19-Infektion bestätigt wurde. Diese Zählweise entspricht den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes.

Aufgrund des zuletzt stark zurückgegangenen Anrufaufkommens werden die Zeiten für das Corona-Bürgertelefon ab sofort reduziert. Es ist künftig an Werktagen von 9 bis 13 Uhr unter Tel. 02761/81-200 für Fragen rund um das Coronavirus erreichbar. Die Service-Hotline wurde Anfang März eingerichtet und hat bis heute mehr als 6700 Anrufe entgegengenommen.