Corona im Kreis Olpe: Herbstferien fallen nicht aus

Kreis Olpe/Arnsberg. Eine angebliche Presseinformation der Bezirksregierung Arnsberg ist eine Falschnachricht. Die Herbstferien 2020 fallen nicht weg.

Die Pressemitteilung der Bezirksregierung Arnsberg, zum Wegfall der Herbstferien 2020, die sich innerhalb kürzester Zeit über die Sozialen Medien verbreitet hat, war wohl ein schlechter Aprilscherz. Seit dem 1. April kursiert diese Meldung unter anderem bei WhatsApp und Twitter. „Diese angebliche Presseinformation ist offensichtlich eine Falschnachricht und stammt nicht von der Bezirksregierung Arnsberg“, wie die Bezirksregierung mitteilt.

Nur offizielle Nachrichtenquellen nutzen

Offizielle Presseinformationen der Bezirksregierung sind öffentlich einsehbar unter: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/presse/index.php. „Wir appellieren an alle Bürger gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nur offizielle Nachrichtenquellen zu nutzen und keine Falschinformationen zu verbreiten. Auch die Bezirksregierung Arnsberg stellt daher auf ihrer Website und auf ihrem Twitter-Account@BezRegArnsberg laufend Informationen zur Verfügung“, so Anna Carla Springob, Social-Media-Managerin der Bezirksregierung Arnsberg.