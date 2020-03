Corona: IG Metall Olpe schaltet regelmäßig Videokonferenzen

Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Olpe, André Arenz, in der Videokonferenz.

Kreis Olpe. Von Kurzarbeit bis Quarantäne: Die IG Metall Olpe informiert in Videokonferenzen über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Coronakrise.

Die Coronakrise bestimmt derzeit das gesamte Leben und nimmt auch großen Einfluss auf die Arbeitswelt. Es gibt unzählige Rückfragen von Arbeitnehmern, die am besten bei ihren Gewerkschaften aufgehoben sind. Die Kurzarbeit ist dabei wohl das Thema, das derzeit Arbeitgeber wie eben auch Arbeitnehmer am meisten umtreibt.

„Die Zeiten sind anders geworden, besonders, herausfordernd. Wir sollten so damit umgehen, dass wir möglichst viele Menschen schützen können.“ Mit diesen Worten begrüßte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Olpe , André Arenz, knapp 90 Gewerkschaftsmitglieder zur einer Informationsveranstaltung, die als Videokonferenz durchgeführt wurde. Und auch in den kommenden Wochen wird die Videokonferenz das Mittel der Wahl der IG Metaller im Kreis Olpe bleiben. Der nächste Termin mit André Arenz als Referenten ist am Dienstag, 31. März, ab 8.30 Uhr.

9000 Mitglieder der IG Metall Olpe sollen gleichzeitig informiert werden

Die Geschäftsstelle der IG Metall Olpe musste für den Publikumsverkehr geschlossen werden, die Mitarbeiter rund um André Arenz arbeiten in wechselnden Schichten mit zwei Personen im Büro und im Homeoffice. Zwar sind alle nach wie vor für Fragen der 9000 Mitglieder aus dem Kreis Olpe telefonisch zu erreichen, aber es gibt Themen, die zum einen alle interessieren und zum anderen besser persönlich vermittelt werden. Um alle gleichzeitig informieren und erreichen zu können, greifen André Arenz und sein Team auf eine bereits erprobte Möglichkeit zurück, die sie jedoch der Situation entsprechend modifiziert haben: Während jeder größeren Veranstaltung kommt ein elektronisches Beteiligungssystem zum Einsatz, in dem die Teilnehmer über ein internes Netzwerk Fragen stellen und beantworten können.

Mitglieder können über eine Web-App via Smartphone zugreifen

Und was über ein internes Netz funktioniert, ist auch über das Internet möglich, weshalb André Arenz Betriebsratsmitglieder zu einer ersten Videokonferenz einladen konnte. Eine Einladung, der knapp 90 Mitglieder folgten, die mit dem Smartphone oder einem anderen Endgerät über einen Link auf die Web-App Teambits zugreifen konnten. Diese bringt ein übersichtliches Design und hilfreiche Funktionen zum interaktiven Austausch mit: Während im oberen Teil des Bildschirms André Arenz oder die Power-Point-Präsentation zu sehen sind, ist darunter entweder ein Textfeld, in das eine Frage eingegeben werden kann, oder die Möglichkeit, über etwas abzustimmen.

André Arenz widmete sich ausführlich der Kurzarbeit und worauf Betriebsräte und Arbeitnehmer achten müssen. In der offenen Fragerunde standen zudem Quarantäne und der Umgang mit Resturlaub und Überstunden im Zentrum.