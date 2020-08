Bürgermeister-Kandidaten stellen sich vor: Jetzt anmelden!

Bevor die Wähler am 13. September auch in Lennestadt und Finnentrop über den nächsten Bürgermeister entscheiden, treffen sich die Kandidaten zur Podiumsdiskussion.

Finnentrop/Lennestadt. Am 13. September ist Bürgermeister-Wahl. Wer die Kandidaten in Lennestadt und Finnentrop kennen lernen möchte, bekommt jetzt eine Gelegenheit.

Wie entwickelt sich die Innenstadt weiter? Welche Mittel bekommen die Schulen an die Hand, um die Digitalisierung zu meistern? Wie kann die Infrastruktur auf den Dörfern erhalten werden? Es sind ganz konkrete Fragen, mit denen sich die Bürgermeister im Kreis Olpe beschäftigen, die am 13. September in allen sieben Kommunen zur Wahl stehen.

In Lennestadt haben die Bürgerinnen und Bürger besonders viele Wahlmöglichkeiten: Eine Kandidatin und vier Kandidaten treten an, um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Stefan Hundt zu übernehmen. Tobias Puspas (CDU), Sebastian Sonntag (SPD), Gregor Kaiser (Grüne), Kerstin Bauer (UWG) und Engelbert Prevorcic (Linke) werden auf dem Wahlzettel stehen.

Spannend ist die Ausgangslage auch in Finnentrop, wo mit Dietmar Heß der Amtsinhaber noch einmal antritt, obwohl seine Partei, die CDU, mit Achim Henkel einen anderen Kandidaten unterstützt. Christian Vollmert (Freie Wähler) macht das Bewerber-Trio perfekt.

Damit sich die Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand über die Themen und Ziele der Bürgermeister-Kandidaten in Lennestadt und Finnentrop informieren können, laden WESTFALENPOST und Westfälische Rundschau in beiden Städten und Gemeinden im Vorfeld der Kommunalwahl zu einer Podiumsdiskussion ein. Dabei sollen auch die Bürger selbst zu Wort kommen.

Lennestadt

Die Bürgermeister-Kandidaten aus Lennestadt diskutieren am Dienstag, 1. September, in der Sauerlandhalle in Altenhundem. Einlass ist um 18 Uhr, die Diskussion beginnt um 18.30 Uhr. Moderiert wird die Diskussion von Volker Eberts, WP/WR-Redakteur für Lennestadt, und Thorsten Streber, Redaktionsleiter für den Kreis Olpe.

Finnentrop

Die Diskussion für Finnentrop findet am Donnerstag, 3. September, in der Schützenhalle Bamenohl statt. Einlass ist auch hier um 18 Uhr, das Programm beginnt um 18.30 Uhr.

Durch die Diskussion führen Flemming Krause, der als Redakteur die Gemeinde Finnentrop betreut, und Thorsten Streber.

Anmeldung per E-Mail

Da Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen, stehen in den Hallen jeweils knapp 90 Plätze für Zuschauer zur Verfügung. Wer dabei sein möchte, kann sich gerne schon jetzt anmelden. Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen und dem Namen Ihrer Begleitperson sowie dem Ort, dessen Debatte sie verfolgen möchten, an aktion-olpe@westfalenpost.de