Olpe. Anwohner wehren sich gegen den Bebauungsplan in der Stubicke. Dort sollen elf Häuser entstehen. Sie befürchten, dass Prüfungen ausbleiben.

Bürger wehren sich gegen Baupläne in der Stubicke in Olpe

Unter den Bürgern, die rund um die Straße Uhlandweg in Olpe wohnen, herrscht großer Unmut. Grund ist der Plan, nordöstlich der Straße „In der Stubicke“ und südöstlich der Droste-Hülshoff-Straße elf Wohnhäuser zu bauen (unsere Zeitung berichtete). Die Anwohner wehren sich, weil sie Bedenken haben, dass im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, eine Umweltprüfung wegfallen könne. „Wir befürchten die Zerstörung von Ökosystemen und eine Veränderung des Kleinklimas“, bringt es Hilde Schwung auf den Punkt.

Eine Prüfung soll her

Hilde Schwung hat sich heute mit weiteren Anwohnern am Rand der Planfläche für das Wohngebiet getroffen. Sie wollen auf die Schutzwürdigkeit der Fläche aufmerksam machen. Denn die Stubicke ist eine über Jahrzehnte gewachsene Grünfläche mit einem alten Busch- und Baumbestand. „Das ist ein ganz altes Gebiet, die Bäume sind etwa 120 Jahre alt“, betont Hilde Schwung. „In der Nähe der Parzelle wurde unter anderem die Haselmaus gesichtet. Wir wissen nicht, welche Schätze sich dort noch verbergen. Es ist mit Sicherheit eine Prüfung wert.“ Weiterhin fügt sie hinzu: „Ich frage mich, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit und Umsicht bei diesem Bauvorhaben haben.“

Neben ihr stehen unter anderem Gerd und Petra Nippgen. Sie haben die Fläche, auf der künftig gebaut werden soll, gepachtet. In dritter Generation betreiben sie dort Pferdewirtschaft, züchten und bilden Pferde aus, der Reitplatz und auch die Reithalle grenzen an die Planfläche. Es ärgert sie, dass die Anwohner bisher nicht in die Pläne mit einbezogen wurden. „Hier soll schnell und im Dunkel gebaut werden“, sagt Gerd Nippgen. „Die Stadt muss die Bürger berücksichtigen.“

Natürlich gäbe es Ausweichmöglichkeiten für ihre Pferdewirtschaft, führt das Ehepaar, das noch weitere Flächen gepachtet hat, aus. Jedoch sei gerade diese Grünfläche aufgrund der Lage direkt am Reitplatz für sie ideal. Gerd Nippgen befürchtet zudem, dass es künftig wegen der angrenzenden Landwirtschaft Streit mit den neuen Anwohnern geben könnte. Fraglich sei laut den Anwohnern auch, ob die Bäume, die sich auf dem angrenzenden Grundstück des Mutterhauses befinden, mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht stehen bleiben könnten.

Was sagt die Stadt?

Doch was sagt die Stadt Olpe dazu? Winfried Quast, Leiter des Bauordnungs- und Planungsamtes der Stadt Olpe, weist die Kritik der Anwohner zurück. In Abstimmung mit dem Fachdienst Umwelt des Kreises Olpe und dem Investor werden Umwelt- und Artenschutzgutachten sowie hydrogeologische Gutachten in Auftrag gegeben, sagt er. „Der Bürger wird beteiligt, das steht völlig außer Frage“, betont er zudem ausdrücklich. Das heißt, im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können die Anwohner ihre Bedenken einbringen. Dann wird es – wie bei jedem anderen Verfahren auch – einen Abwägungsprozess geben.

Am Ende entscheidet der Rat, ob das Neubaugebiet entsteht. Winfried Quast ist nach Gesprächen mit dem Investor von dem Neubaugebiet überzeugt. So lasse sich die lange Bewerberliste von Leuten, die in Olpe bauen wollen, reduzieren.