Brand in Attendorner Unterkunft: Angeklagter ist schizophren

Die Feuerwehr war am 12. Juli 2020 im Einsatz bei dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge in Attendorn.

Siegen/Attendorn. Flüchtling soll zur Tatzeit laut eines psychiatrischen Gutachtens schuldunfähig gewesen sein. Warum die Verhandlung kompliziert wird:

Am 12. Juli 2020 brennt die Asylunterkunft in der Attendorner Donnerwenge. Die aus diversen Wohncontainern zusammengesetzte Anlage wird zu einem beachtlichen Teil zerstört, ist danach nicht bewohnbar. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von 250.000 Euro. Der mutmaßliche Verantwortliche steht seit Montag in einem Sicherungsverfahren vor Gericht.

Bereits das Wort Antragsschrift statt Anklage macht den Hintergrund deutlich. Der Flüchtling aus Eritrea leidet nach einem psychiatrischen Gutachten an einer paranoiden Schizophrenie, war danach zur Tatzeit nicht schuldfähig.

Er soll Matratzen in Brand gesetzt haben

Es wird also in den weiteren Verhandlungstagen darum gehen, ob der Beschuldigte dauerhaft in die psychiatrische Einrichtung in Lippstadt-Eickelborn eingewiesen wird, in der er bereits seit einigen Monaten vorläufig untergebracht ist.

Strafrechtlich wirft ihm Staatsanwalt Rainer Hoppmann schwere Brandstiftung und Widerstand gegen Polizeibeamte vor. Der Mann soll in seinem eigenen Zimmer und mindestens einem anderen Raum Matratzen in Brand gesetzt, daneben noch Brandmittel in zwei Badezimmern verteilt haben. Durch einen frühen Alarm konnten alle 14 Bewohner die Räumlichkeiten rechtzeitig verlassen, einer wurde verletzt.

Polizisten mit Schere bedroht

Der Beschuldigte hat sich nach Aktenlage entfernt, traf in der Nähe auf mehrere Polizisten und bedrohte diese mit einer Schere. Erst nachdem ein Beamter seine Waffe zog, auf den mit der vorgehaltenen Schere näherkommenden Mann zielte und einen Warnruf ausstieß, soll der Verdächtige sein Werkzeug fallengelassen haben. Er flüchtete zurück zur brennenden Unterkunft und ließ sich dort festnehmen.

Der Sachverständige ist am ersten Verhandlungstag verhindert. Daher ist nur die Verlesung der Antragsschrift vorgesehen. Allerdings zeigt sich unmittelbar, dass es ein schwieriges Verfahren werden dürfte. Als der Beschuldigte in den Schwurgerichtssaal geführt wird, klagt er über Schmerzen. Offensichtlich hat er sich unter anderem selbst mit einem Messer am Hals verletzt.

Verwunderung über angebliches Geburtsdatum

Auf Nachfrage der Vorsitzenden nennt er den 1. Januar 1994 als Geburtsdatum - und erregt Aufsehen. „In den Akten steht 1996“, wundert sich Richterin Elfriede Dreisbach und fragt nach Papieren. Trotz der anwesenden Dolmetscherin spricht der Mann in schnellem und kaum verständlichem Deutsch, hat keine Papiere dabei, aber offensichtlich zwei verschiedene Versionen. Jedenfalls sei er 1994 geboren, versichert der Mann und auch gleich, dass er das Feuer nur gesehen, aber nichts getan habe.

„Das wollen wir heute gar nicht hören“, unterbricht die Vorsitzende schnell, weil die mögliche Einlassung erst am 1. Februar in Gegenwart des Gutachters gehört werden soll. Danach murmelt der Flüchtling ohne Pause vor sich hin, während der Staatsanwalt die Vorwürfe verliest. „Sie haben nicht zugehört“, bemängelt die Richterin und lässt alles noch einmal von der Dolmetscherin übersetzen. „Nur noch ganz kurz“, bittet sie, als der Mann wieder mit den Selbstgesprächen beginnt. Dann ist der erste Tag beendet. Wenn er am zweiten aussage, „bitte in Ihrer Muttersprache“.