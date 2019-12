In der kommenden Woche werden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Vom 16. bis 22. Dezember wird im Kreis Olpe geblitzt. Hier lesen Sie auf welchen Straßenabschnitten mit Kontrollen zu rechnen ist.

Blitzer im Kreis Olpe: Hier werden Kontrollen durchgeführt

Die Kreispolizeibehörde Olpe plant in den kommenden Tagen an folgenden Straßenabschnitten wieder Geschwindigkeitskontrollen:







Montag, 16. Dezember

Finnentrop, L 737





Dienstag, 17. Dezember

Wenden, Peter-Dassis-Ring





Mittwoch, 18. Dezember

Attendorn, Windhausen





Donnerstag, 19. Dezember

Drolshagen, L 729





Freitag, 20. Dezember

Olpe, Alten- /Neuenkleusheim





Samstag, 21. Dezember

Kirchhundem, L 553





Sonntag, 22. Dezember

Lennestadt, Altenhundem





Witterungsbedingt können geplante Radarmessungen auch entfallen.

Darüber hinaus erfolgen anlassbezogen im Kreis Olpe Geschwindigkeitskontrollen auch an anderen Straßenabschnitten und an Tagen, an denen keine Radarmessungen vorgesehen sind.