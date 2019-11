Olpe/Meinerzhagen. Mehrere Unfälle mit 18 Fahrzeugen sorgten am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der A 45 für einen längeren Stau. Fünf Personen wurden verletzt.

Blitzeis: Acht Unfälle mit 18 Fahrzeugen auf der A 45

Blitzeis war die Ursache für mehrere Unfälle am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der A 45. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt, der Stau löst sich nach und nach auf. Fünf Personen wurden bei den Unfällen verletzt, eine davon schwer.

Überfrierende Nässe hatte die Fahrbahn der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd in eine eisglatte Fläche verwandelt. Mehrere Autofahrer verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschten in die Leitplanken. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich auf wenigen hundert Metern acht Unfälle mit 18 Fahrzeugen.