Biggesee Open-Air: Neuer Termin für Konzert mit Mark Forster

Olpe. Nachdem das Biggesee Open-Air wegen der Corona-Pandemie verschoben werden muss, steht nun ein neuer Termin für das Konzert mit Mark Forster fest.

Das Konzert von Mark Forster gilt schon jetzt als einer der Höhepunkt des Biggesee Open-Air. Nach der Corona-bedingten Verschiebung des Festivals in das Jahr 2021 steht nun ein neuer Termin für den Auftritt fest: Der Popstar tritt am 25. Juni 2021 am Biggesee auf. Das verkündeten die Veranstalter am Montag auf ihrer Facebook-Seite.

Die bereits erworbenen Karten für das restlos ausverkaufte Konzert behalten ihre Gültigkeit. Daher können für den Auftritt im kommenden Jahr schon heute keine Tickets mehr erworben werden.

Durch die Verschiebung kann der zweite Festivaltag wie geplant stattfinden. Schon in der vergangenen Woche hatten die Veranstalter angekündigt, dass auch für den Konzerttag mit Wincent Weiss, LEA und Joel Brandenstein ein neuer Termin gefunden wurde. Dieses Konzert steigt am 20. Juni 2021. An Helfer, die sich in der Corona-Krise um Mitmenschen kümmern, wurden 50 Freikarten für Wincent Weiss und Co. verlost.