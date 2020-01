BIGGEsang: Sogar KulturPur und Philharmonie klopfen an

Die erste Welle der Begeisterung rund um die Gemischten Stimmen BIGGEsang hat sich nach dem Sieg beim WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ zwar gelegt, doch zur Ruhe kommt der Chor nicht.

„Wir bekommen tatsächlich jede Menge Anfragen, werden in diesem Jahr sicherlich etwa doppelt so viele Termine haben wie im vergangenen Jahr“, macht sich Chorleiter Volker Arns keine Illusionen, ihm und seinen 46 Sängerinnen und Sängern könne die Arbeit ausgehen. Dabei hat der Sieg beim WDR-Wettbewerb für derartig viel Publicity gesorgt, dass sogar Anfragen von Kultur Pur, von der Philharmonie Südwestfalen und von internationalen Großkonzernen unter den Absendern sind. Arns: „In den Wochen nach dem Wettbewerb haben wir mehr als ein Dutzend solcher Anfragen bekommen. Im vergangenen Jahr hatten wir vielleicht acht bis zehn Veranstaltungen, in diesem Jahr könnten es 15 bis 20 sein.“

Freitag Jahreshauptversammlung

Da es bei BIGGEsang aber demokratisch zugeht, wie uns die Vorsitzende Marion Van der Wielen und Schriftführer Uwe Häbel versichern, dürfen die Sängerinnen und Sänger mitbestimmen. Van der Wielen: „Am Freitag haben wir unsere Jahreshauptversammlung im Proberaum in Elben, und dort wird über den Terminplan 2020 gesprochen.“ Das wird sicherlich nötig sein, denn allein die Anfrage der Philharmonie Südwestfalen bezieht sich auf die Mitwirkung beim Weihnachtskonzert, mit dem die Philharmoniker durch die Region touren und ein halbes Dutzend mal auftreten. Im Klartext: Ohne Urlaub dürfte das für die BIGGEsänger nicht gehen.

Abheben Fehlanzeige

Dass der Chor angesichts des derzeitigen Hypes abheben werde, daran glaubt aber niemand der Verantwortlichen: „Wir sind bodenständig und heben nicht ab. Wir wissen, wo wir herkommen. Da besteht keine Gefahr“, verspricht Uwe Häbel.

10. Geburtstag am 8. Januar

Bevor die Generalversammlung auf dem Terminplan steht, kann der Chor am Mittwoch, 8. Januar, übrigens Geburtstag feiern, noch dazu einen runden. An die Gründungsversammlung kann sich die heutige Vorsitzende Van der Wielen noch gut erinnern: „Das war der 8. Januar 2010. Und die Versammlung fand in der Gaststätte Im Dom in Lütringhausen statt.

Vorsitzende Marion Van der Wielen in Aktion. An die Gründungsversammlung kann sie sich noch gut erinnern. Foto: Melanie Grande / Der beste Chor im Westen

Nachdem sich der damals Junge Chor Rüblinghausen aufgelöst hatte, wollten einige der Mädchen etwas Neues machen, als Gemischter Chor. Und nachdem wir Volker Arns als Dirigent gewinnen konnten, wurde BIGGEsang gegründet.“ An die genaue Zahl der Gründungsmitglieder kann sie sich zwar nicht mehr erinnern („vielleicht so 25 bis 30“), aber an den ersten Vorstand schon: „Erster Vorsitzender wurde damals Bernd Niklas, im Vorstand waren, soweit ich mich erinnere, noch Tanja de Ryck, Jutta Clemens, Monika Huckestein und Thomas Wacker.“

Aufnahmestopp

Während andere Chöre meist händeringend nach neuen Sängerinnen und Sängern suchen, stellt sich die Situation bei BIGGEsang genau umgekehrt da, wie Dirigent Volker Arns einräumt: „Wir haben uns jetzt erst einmal für einen Aufnahmestopp entschieden.

Das soll nicht hochnäsig rüberkommen, aber wir haben in der jetzigen Besetzung lange darauf hingearbeitet und für die zahlreichen Veranstaltungen wäre es schwierig, neue Leute in kurzer Zeit zu integrieren.“ Was aber nicht bedeute, dass BIGGEsang für alle Zukunft niemanden mehr aufnehmen werde: „Es gibt bereits eine Warteliste, und wer Interesse hat, sollte sich auf unserer Homepage www.biggesang.de auch bewerben.“

Konzentration bei der Chorprobe von BIGGEsang. Derzeit gibt es einen Aufnahmestopp. Foto: Josef Schmidt / WP

Fluktuation könne es bei dem 46-köpfigen Ensemble immer geben. Einfach zur Probe kommen und singen, geht aber nicht. Gesangserfahrung und Vorsingen sind Voraussetzungen, meist würden Neue von Chormitgliedern empfohlen.

CD-Produktion

Ganz eindeutig habe der Fernseh-Wettbewerb einen großen Öffentlichkeits-Schub ausgelöst, bestätigen Arns und Van der Wielen: „Wir werden häufig angesprochen, und es gehen immer noch Emails ein“, sagt der 43-jährige Gesamtschullehrer für Musik, Physik und Technik aus dem Wendschen. Und die Vorsitzende fügt hinzu: „Wenn man beim Metzger plötzlich angesprochen wird, dann ist das für uns Neuland.“

Den Schub will der Chor auf jeden Fall für die nächsten großen Aufgaben nutzen. Eine davon ist die Produktion einer neuen CD, die BIGGEsang mit etwa einem Dutzend Liedern bestücken will.

LEADER-Projekt in der Mache

Die CD-Produktion ist auch Bestandteil eines weiteren Großprojekt des Chores, das er schon vor dem Wettbewerb eingestielt hatte: die Bewerbung für eine LEADER-Projektförderung. Dort geht es um ein Kostenvolumen von 30.000 Euro. rund 20.000 Euro wird voraussichtlich aus dem LEADER-Topf beigesteuert. Wie LEADER-Regionalmanagerin Natascha Kempf-Dornseifer bestätigte, habe die Lokale LEADER-Aktionsgruppe (LAG) vor Ort entschieden, das Projekt BIGGEsang & Friends zu unterstützen. Jetzt fehlt nur noch Grünes Licht der Bezirksregierung.

Kooperation mit Beatboxer

Kempf-Dornseifer: „Die Mittel aus dem LEADER-Fördertopf sind fast verplant, so dass nach aktueller Lage nur noch rund 300.000 Euro für neue Projekte in den vier Kommunen des BiggeLands, Attendorn, Drolshagen, Olpe und Wenden, zur Verfügung stehen. Die neuen Fördergelder stammen aus Bundesmitteln und können von den LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen noch in diesem und nächstem Jahr beantragt werden.“

Die LAG habe vier neue LEADER-Projekte beschlossen, das der Gemischten Stimmen BIGGEsang sei eines davon: „BIGGEsang will mit einem weltweit bekannten Beatboxer zusammenarbeiten und damit die Kultur des Chorgesangs erhalten, weiterentwickeln und seine vielen Facetten aufzeigen.“

Der Beatboxer ist der international bekannte Indra Tedjasukmana, der verschiedene Schlagzeug-Sounds mit dem Mund imitieren kann. Tedjasukmana soll gemeinsam mit Chorleiter Volker Arns eine Auftragskomposition aus dem Bereich Pop erstellen und sie dann gemeinsam mit dem Chor einstudieren. Das Stück wird auch auf der CD – zusammen mit anderen modernen passenden Stücken – veröffentlicht. Am Ende des Jahres wird die Komposition in einem Konzert uraufgeführt.

Mit als Gastchor dabei ist dann das Spitzenensemble SoundingPeople. Zudem ist ein Beatboxing-Workshop für interessierte Teilnehmer geplant. Das Projekt „BIGGEsang & Friends“ soll 2021 in ähnlicher Form wiederholt werden. LEADER-Förderung: ca. 20.000 Euro, Gesamtkosten: ca. 30.000 Euro.