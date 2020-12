Betrüger in Drolshagen: Polizei warnt vor „Diesel-Masche“

Drolshagen. Polizeibekannte Betrüger gaukelten in Drolshagen am Samstag eine Autopanne vor, um Geld zu erbeuten. Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit.

Diesel oder Bargeld im Austausch für angeblich wertvollen Schmuck – mit dieser Masche soll ein Autofahrer in Drolshagen-Husten versucht haben, einen Mann zu betrügen. Aus einem Wagen mit französischer Zulassung sprach der Fahrer den Zeugen am Samstag gegen 15 Uhr an, weil der Tank des Fahrzeugs leer sei. Das berichtet die Polizei Olpe.

Dem Zeugen war der Vorwand als Betrugsmasche bekannt, so dass er die Polizei alarmierte. Die Beamten hielten daraufhin zwei Personen ohne Wohnsitz in Deutschland an, die wegen ähnlicher Betrugsdelikte bereits in Erscheinung getreten waren. Sie stellten die Personalien fest, schrieben eine Anzeige und erhoben eine

Sicherheitsleistung.

Kriminelle gaukeln bei dieser Betrugsmasche hilfsbereiten Autofahrern eine Panne oder Spritmangel vor. Sie fragen nach Geld oder Treibstoff, dabei wird teilweise als Gegenleistung angeblich wertvoller Schmuck oder andere Dinge angeboten. In Wirklichkeit handelt es sich um wertlose Gegenstände. Die Polizei rät zur Vorsicht und bittet darum ähnliche Sachverhalte mitzuteilen.