Finnentrop. Bürgermeister Dietmar Heß eröffnet am Donnerstag die Ausstellung „Benno Heimes: Eine Retrospektive“. Eine Hommage an einen besonderen Künstler.

Benno Heimes: Einzigartige Werke des Finnentroper Künstlers

„Es ist eigentlich wie immer“, begrüßte Bürgermeister Dietmar Heß die zahlreichen Besucher zur Eröffnung der Ausstellung „Benno Heimes: Eine Retrospektive“ im Ratssaal. Die „große Familie Heimes und viele treue Wegbegleiter“ des Künstlers aus Deutmecke waren am Donnerstagabend gekommen. Nur einer fehlte: der am 12. Mai 2018 in seinem Elternhaus kurz vor seinem 91. Geburtstag verstorbene Maler, Zeichner und ehemalige Fußballer. Aber nicht nur Bürgermeister Heß war an diesem Abend so, „als wäre er mitten unter uns“.

Noch nie ausgestellte Werke

Im Finnentroper Rathaus hat es schon viele Ausstellungen mit Werken von Benno Heimes gegeben, so zu seinem 80. und 85. Geburtstag. Seine letzte Ausstellung zu Lebzeiten hatte der tief in der Natur und im Sauerland verwurzelte Künstler den Namen „War’s das, Pittore?“ genannt. Aber die am Donnerstag eröffnete Ausstellung ist etwas ganz Besonderes. „Es ist schon gewaltig, was hier in den nächsten zwei Wochen zu sehen ist“, freute sich Dietmar Heß über zahlreiche Bilder und Zeichnungen, die zum ersten Mal öffentlich zu sehen sind. „Es sind hier sehr viele Arbeiten, die noch nie ausgestellt worden sind“, betonte auch die Benno Heimes und seiner Familie eng verbundene Kunsthistorikerin Ulrike Monreal aus Freudenberg in ihrem Einführungsvortrag. Darin widmete sie sich der Geschichte der Akademie in Düsseldorf, an der Heimes „eine hochkarätige und erstklassige Ausbildung genoss“.

Kreis Olpe Blumen für Kunsthistorikerin Blumen gab es nach dem offiziellen Teil der Ausstellungseröffnung für Kunsthistorikerin Ulrike Monreal, Marina Mitrusic (musikalische Begleitung am Klavier) und Mechthild Heimes. Die Ehefrau von Heimes Neffe Dirk hatte mithilfe ihrer Familie und vielen Freunden, darunter der viel zu früh verstorbene Achim Gandras, die Werke aufbereitet und die Ausstellung vorbereitet. Am Donnerstag staunte sie immer noch über die „viele unveröffentlichte Schätze von Onkel Benno“. Kunsthistorikerin Monreal wies auf die Glaswerkstatt oberhalb des Ateliers hin, „ein Eldorado für Glaskünstler“.

Dabei stand die gegenständliche Malerei des Studenten aus Deutmecke im schroffen Gegensatz zur Mitte der 50er Jahre an der Akademie dominierenden radikalen Kunstauffassung, hin zur reinen Abstraktion. Einer der Meisterschüler in Düsseldorf war damals Joseph Beuys. Aber Benno Heimes blieb den alten Meistern verbunden und erweiterte sein Kunstverständnis mit zahlreichen Reisen in den Süden, vor allem nach Italien. „Er selbst wollte nie im Mittelpunkt, im Rampenlicht stehen“, beschrieb Bürgermeister Dietmar Heß die „eindrucksvolle Persönlichkeit“ Benno Heimes. Der Deutmecker sei ein „feinsinniger und einfühlsamer Mensch“ gewesen und geblieben, „ein aufmerksamer Beobachter“, der „die Kontraste des Lebens kennengelernt“ habe.

Abenteuerliche Flucht nach Hause

Mit 17 Jahre wurde der Gymnasiast als Luftwaffenhelfer eingezogen und an die rumänische Ostfront geschickt, kam in russische Gefangenschaft und kehrte nach einer abenteuerlichen Flucht gemeinsam mit seinem Bruder wieder nach Hause zurück. Benno Heimes war aber auch ein begeisterter Fußballer, der sich das Studium an der Akademie als Vertragsspieler bei TuRu Düsseldorf finanzierte und im Training das eine oder andere Mal Weltmeister-Torhüter Toni Turek überwand. Auch in seiner Heimat Deutmecke interessierte sich Heimes für König Fußball und war Stammgast bei den Heimspielen des SV Fretter. „Benno ist immer wieder in die Kabine gekommen und hat uns Tipps gegeben“, erinnern sich die Brüder Andreas und Matthias Kremer.

Besonders angetan hatten es Ulrike Monreal am Donnerstagabend drei Selbstporträts, die Benno Heimes als jungen Mann zeigen. In einem davon entdeckte die Kunsthistorikerin eine „wilde Entschlossenheit“. Beeindruckt hat sie auch das Gemälde aus dem Jahr 1961 mit dem Titel „Clown und Cowboy – lustig“. „Der Gesichtsausdruck ist einfach der Hammer“, schmunzelte die Kunsthistorikerin über die gequälte Mimik der beiden Jungen in Karnevalskostümen. Kaufinteressenten können sich im Rathaus unter 02721/512-151 (Nora Eckert) melden oder direkt bei Mechthild Heimes unter 02721/717790 und 0177/3183169.