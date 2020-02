Steffen Römer wurde als neuer Prinz der Bärmelsker Carnevals Gesellschaft am Samstag proklamiert.

Bamenohl. Steffen Römer ist neuer Prinz der Bärmelsker Carnevals Gesellschaft. Bei der Prunksitzung verlasen die Karnevalisten zwei Stellenausschreibungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bamenohl: Prinz Steffen Römer regiert über das Narrenvolk

Steffen Römer war am Samstagabend bei der großen Prunksitzung der Bärmelsker Carnevals Gesellschaft der Mann unter der schwarzen Kapuze und damit neuer Prinz der BCG.

Mit großer Spannung wurde der Augenblick der Demaskierung erwartet und als sich der Schützenkönig des Jahres 2013/14 zeigte, kannte der Jubel in der Halle keine Grenzen. „Nach König kommt Prinz. Das ist doch klar“, so die neue Tollität bei seiner anschließenden Prinzenansprache.

Prinz Steffen will im Sommer heiraten

Der Produktionsleiter bei der Firma Kleinsorge in Attendorn schickte auch liebe Grüße an seine Freundin Andrea Simon, der er im Juni das Ja-Wort geben will. Neben kegeln und Mountainbike fahren, gehört der FC Schalke zu seinen Hobbys. Außerdem ist er Mitglied im Elferrat.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dem Elferrat treu bleibt auch Sitzungspräsident Björn Fuhrmann, der gleich zu Anfang verkündete, im kommenden Jahr das Mikrofon an einen Nachfolger zu überreichen. Ebenfalls gesucht wird ein neuer Zeremonienmeister.

Bundesprogramm mit Garden und Büttenrednern

Nachdem die Stellenausschreibungen der BCG unter das närrische Volk gebracht worden waren, startete ein buntes Programm mit heimischen Garden und auswärtigen Gästen. Den Auftakt machte die Veischedegarde aus Grevenbrück, gefolgt von der Lennegarde aus Finnentrop. Im Laufe des Abends sorgten die Garden aus Dünschede und Bamenohl, der twerse Lümmel aus Attendorn, Kölsch Connection und der Elferrat der Bärmelsker Carnevals Gesellschaft für beste Unterhaltung und Stimmung im Saal.

Die Partyband „Hitmix“ war zum zweiten Mal an Bord und übernahm das Narrenzepter auf der musikalischen Seite. Im Anschluss an die Prunksitzung feierten sie mit den Gästen zusammen bis in die frühen Morgenstunden.