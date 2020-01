Meggen. Der größte Schandfleck in Meggen soll Mitte Februar endlich verschwinden. Auch in der Meggener Straße tut sich was.

Bahnhof in Meggen wird ab 13. Februar abgerissen

Für die Meggener ist der Ort schon immer das schönste Dorf der Stadt gewesen - andere sahen und sehen das etwas anders. In der Vergangenheit hatte der Bergbauort mit einigen Strukturproblemen zu kämpfen, aber derzeit zeigt die Formkurve wieder nach oben. Mittlerweile sind alle Leerstände in der Ortsdurchfahrt Meggener Straße (B 236) wieder belebt, das marode Bahnhofsgebäude wird derzeit von innen entkernt, bald wird der Abrissbagger nicht nur für die Beseitigung eines Schandflecks im Ortszentrum sorgen, sondern auch eine völlig neue Sicht aus und in die Albrecht-Dürer-Straße ermöglichen.

Positive Entwicklung

Noch vor einigen Monaten sah es recht trist in der Meggener Straße aus. Mit dem ehemaligen Citymarkt und dem früheren Café Hesse auf der anderen Straßenseite gab es auf wenigen Metern gleich zwei Leerstände. Das hat sich geändert. In die frühere City-Markt-Immobilie ist nach einer aufwendigen Innen- und Außenrenovierung das KAB/Ketteler-Cardijn-Werk mit seinem „Gut & Fair“-Laden eingezogen, ein Betreiberwechsel im Ost- und Gemüseladen nebenan hat der Straßenansicht ebenfalls sichtlich gut getan und der Leerstand im früheren Hesse-Café ist bald Geschichte.

Neues Fachgeschäft

Dirk Ahlbäumer aus Maumke eröffnet dort am 7. Februar ein Fachgeschäft für Bürotechnik- und kommunikation. Der 33-Jährige Informatiktechniker war seit zehn 10 Jahren bei der Firma Weber Bürotechnik in Elspe beschäftigt und hat den Betrieb, nachdem sich sein Chef nach 49 Jahren in den Ruhestand zurückgezogen hat, übernommen. Am heutigen Samstag zieht das Unternehmen, das unter „Lenne IT - Das Systemhaus in Lennestadt“ firmiert und Produkte und Dienstleistungen im Bereich Büro- und Netzwerktechnik anbietet, bereits in die neuen Räume. Neben Ahlbäumer selbst finden auch ein angestellter Facharbeiter und ein Auszubildender dort einen neuen Arbeitsplatz.

Im ehemaligen Cafe Hesse in der Meggener Straße eröffnet in wenigen Tagen ein Fachgeschäft für Bürokommunikation. Foto: Volker Eberts / WP

„Diese Nachfolgenutzung ist eine gute Sache, das begrüßen wir natürlich“, sagt Hermann Dörnemann, SPD-Stadtverordneter und zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Meggen, und lobt auch das Team von Gut & Fair, das die äußere Optik des Hauses positiv verändert habe.

Abrissbagger kommt

Was die Optik des Ortes angeht, warten die Meggener Bürger gespannt auf den 13. Februar, denn dann soll endlich das marode Bahnhofsgebäude abgerissen werden. Ein früherer Termin war nicht möglich, weil die Deutsche Bahn vorher kein Sicherheitspersonal für die Bahnstrecke stellen konnte. Der Abrissbagger wird mit dem Gemäuer leichtes Spiel haben. Auch Hermann Dörnemann freut sich auf die freie Sicht aus der Albrecht-Dürer-Straße auf den Ortsteil Strübecke jenseits der Bahntrasse und auf die Fachwerkhäuser in der Kampstraße. „Endlich werden auch Bahnreisende aus den Zügen und von den Bahnsteigen einen erfreulichen Blick auf Meggen haben.“

Weitere Nutzung unklar

Was mit dem Bahnhofsgrundstück passieren wird, Bebauung, Grünfläche oder Parkplatz, ist derzeit noch offen. Für die Übergangszeit soll über dem Eingang zur Bahnunterführung als Wetterschutz eine hölzerne Überdachung errichtet werden.