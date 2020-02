Es gibt kaum noch Artikel, die man nicht in Internet-Shops kaufen kann, darunter auch Lebensmittel. Am Sonntag, 1. März, kommt ein weiterer Shop dazu. Mit der Bäckerei-Café-Konditorei Heimes aus Saalhausen bzw. Altenhundem geht der erste „Bäcker“ im Kreis online.

Der Traditionsbetrieb, den es schon seit 1864 gibt, betreibt neben der Stammbäckerei in Saalhausen auch das DB-Bistro und Café im Bahnhof in Altenhundem. Und verkauft dort in Tüten und Schachteln abgepacktes Gebäck, Pralinen, Konfitüre, Schokoladen, süße Geschenkartikel in vielen Variationen.

Postvertrieb seit Jahren

Mehr noch: Viele dieser Artikel verschicken Gregor und Petra Heimes schon seit Jahren per Post an auswärtige Kunden, zum Beispiel in der Weihnachtszeit. Jedem Artikel liegt ein Zettel mit den gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationen bei, die laut Verbraucherzentrale auch für Online-Verkäufer verpflichtend sind, also Angaben zu Zutaten, Mengenangaben, Nettofüllmenge, Nährwerten, etc.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Somit war der Schritt zum „Online-Shop“ gar nicht mehr so groß. „Er passt gut in unser Konzept“, sagt Bäcker- und Konditormeister Gregor Heimes. Viele Kunden und Café-Gäste hätten ihn bestärkt, dass der „Außer-Haus-Verkauf“ mehr Potenzial habe. Der letzte Anstoß, das Online-Projekt wirklich durchzuziehen, kam aber von Sohn Gregor-Kaspar. Der 20-Jährige, somit Mitglied der Smartphone-Generation, legt am 10. März seine Meisterprüfung ab, wird dann der sechste Bäcker- und Konditormeister der Familie Heimes sein und sich auch um das Online-Geschäft kümmern.

shop-heimes.de

Die Homepage von „shop-heimes.de“, so der Name des Online-Portals, entworfen von der Werbe-Agentur „Medienwerk“ aus Lennestadt, ist fertig und wird am Sonntag „scharf“ gestellt und mit der Heimes-Homepage und sozialen Medien vernetzt. Auch die gesamte Logistik für Auftragseingang, -bearbeitung und Versand steht parat. Heimes hat Versandkartons mit dem Firmenschriftzug bedrucken lassen – so wie beim Vorbild Amazon.

Selbstverständlich gelten auch für den Online-Verkauf von Lebensmitteln die allgemeinen Regeln fürs Internet-Shopping. Allerdings: Für frische Produkte mit kurzer Haltbarkeit gibt es kein Widerrufs- und Rückgaberecht. „Brot werden wir aber nur dienstags bis donnerstags versenden, damit es über das Wochenende nicht in der Post liegt“, so Gregor Heimes.

Kreative Geschäftsideen

Dass der Online-Shop Mehrarbeit bedeutet und Mitarbeiter bindet, ist der Familie Heimes klar. Petra Heimes (47): „Im Prinzip machen wir damit unseren dritten Laden auf.“ Die Investitionskosten in Höhe von mindestens 10.000 Euro sind auch nicht von Pappe.

Dennoch schreckt die beiden das Projekt nicht. „Wir haben schon immer viel ausprobiert“, so Gregor Heimes. Vor 16 Jahren übernahmen er und seine Frau das DB-Bistro / Café im Bahnhof in Altenhundem und etablierten es als Treffpunkt für alle Generationen in der Lennestädter City. Vor sechs Jahren erweiterten sie den Betrieb um eine Eisdiele mit selbst hergestelltem Eis und gaben dem Lokal dadurch noch einen besonderen Pfiff.

Fazit erst nach fünf Jahren

Mit den Erwartungen an den neuen Online-Shop hält sich Paar zurück. Ein Fazit könne man erst nach fünf Jahren ziehen, ist Gregor Heimes überzeugt. Am Anfang setzt Heimes auf seine Stammgäste im Café, die mittlerweile aus einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern kommen würden. Auch die Feriengäste im TalVital in Saalhausen sieht er als Zielgruppe, die sich mit süßen Naschereien nun schöne Urlaubserinnerungen online nach Hause bestellen können. Das Sortiment soll je nach Saison angepasst werden. Spekulatius und Christstollen wird es bei Heimes im Sommer also nicht geben, auch nicht online.