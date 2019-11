Bilstein. Eine Polizeikontrolle am Freitagabend in Bilstein brachte gleich mehrere Straftaten zu Tage.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrer mit Drogen und gefälschten Kennzeichen erwischt

Die Polizei zog am Freitag gegen 23 Uhr in Bilstein ein Fahrzeug aus dem Verkehr, auf dessen Fahrer und Beifahrer gleich mehrere Strafanzeigen zukommen. Der 49-jährige Fahrer konnte zunächst keine gültige Fahrerlaubnis für den Pkw vorweisen, ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe fällig war. Außerdem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen eigentlich für einen Anhänger ausgegeben worden.

Bei der Überprüfung des 44-jährigen Beifahrers wurden zudem weitere Drogen aufgefunden. Die Betäubungsmittel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Anzeigen gefertigt, so die Polizei in Olpe.