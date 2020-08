Ausbildung im Kreis Olpe: Das sind die neuen Azubis

Kreis Olpe. Bei vielen Betrieben, Verwaltungen und Dienstleistern im Kreis Olpe haben neue Auszubildende ihre Arbeit aufgenommen. Ein Überblick.

Zum 1. August ist auch im Kreis Olpe das neue Ausbildungsjahr gestartet. Viele Arbeitgeber haben ihre neuen Lehrlinge in den vergangenen Tagen freundlich begrüßt. Die 15 neuen Auszubildenden bei Tracto in Lennestadt haben nach dem Einführungstag am Firmensitz in einem Azubi-Camp an der Lister viel erlebt. Bei der Sparkasse Olpe-Wenden-Drolshagen starteten die Neulingen mit einem Minigolf-Turnier, um auch die anderen Auszubildenden kennen zu lernen.

Unsere Galerie zeigt die neuen Auszubildenden in der Industrie, bei Banken oder Verwaltungen im Überblick: