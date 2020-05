Attendorner Kultursommer: Tickets für Autokino ab 1. Juni

Ein Bild vom Attendorner Kultursommer aus dem vergangenen Jahr: Schnell zieht der deutsch-italienische Sing-Songwriter Nevio Passaro (rechts) sein Publikum beim Konzert an der Schützenhalle Helden in seinen Bann.

Attendorn. Der Attendorner Kultursommer 2020 findet trotz der Coronakrise statt – allerdings in Form von Autokinos. Karten sind ab dem 1. Juni erhältlich.

Der 5. Attendorner Kultursommer in der Hansestadt findet trotz der Corona-Krise statt. In diesem Jahr in Form von Autokonzerten auf dem Parkplatz der Atta-Höhle. Los geht es am Mittwoch, 1. Juli 2020, um 20 Uhr mit Mirja Boes. Es folgen an den vier weiteren Mittwochabenden danach Staubkind (8. Juli), Bounce (15. Juli), Versengold (22. Juli) und SahneMixx (29. Juli). Informationen zu den einzelnen Konzerten finden Interessierte auf der Homepage der Hansestadt Attendorn www.attendorn.de.

Das Konzertgelände fasst pro Konzert 100 Fahrzeuge. Auch wenn die Konzerte kostenlos sind, muss aus organisatorischen Gründen zwingend eine Ticketvergabe erfolgen. Pro Auto wird ein Ticket benötigt. Die Tickets können ab dem 1. Juni, 9.00 Uhr, online über www.tickets.attendorn.de gebucht werden. Reservierungen sind nicht möglich. Die Konzerte werden in die Autoradios übertragen. Die notwendige Frequenz erhalten die Besucher bei der Einfahrt auf das Konzertgelände.

Die zulässige Personenzahl in den einzelnen Autos hängt von den zum Zeitpunkt des Konzertes geltenden Kontaktregeln ab und wird bei der Einfahrt kontrolliert. Die Tickets werden bei der Einfahrt kontaktlos gescannt. Größere Fahrzeuge werden im hinteren Bereich des Parkplatzes positioniert.

Die Finnentroper Straße bleibt an den jeweiligen Veranstaltungstagen zwischen den Einmündungen Am Stürzenberg und Am Zollstock aus veranstaltungsorganisatorischen Gründen ab jeweils 17.30 Uhr bis Beendigung der Konzerte für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Einfahrt ist lediglich für Konzertbesucher geöffnet. Der Einlass auf den Parkplatz beginnt jeweils um 19.00 Uhr.

Unterstützt wird der 5. Attendorner Kultursommer wie in den Jahren zuvor durch die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem. Für das leibliche Wohl in Form von Getränken und Speisen ist während der Konzerte gesorgt.