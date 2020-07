58.727 Euro – so hoch war das durchschnittliche Jahreseinkommen in Attendorn im Jahr 2016.

Einkommen Attendorner haben zweithöchstes Jahreseinkommen in NRW

Attendorn/Düsseldorf. Laut Berechnung des Statistischen Landesamtes landet Attendorn auf Platz 2 des durchschnittlichen Jahreseinkommens – deutlich über NRW-Schnitt.

Die Stadt Attendorn ist die Kommune mit den zweithöchstem Durchschnittseinkommen je Steuerpflichtigen in NRW. Das geht aus den Ergebnissen einer aktuell veröffentlichten Statistik von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) hervor. Demnach erzielten die Attendorner 2016 rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) in Höhe von 58.727 Euro. Das liegt deutlich über dem errechneten NRW-Schnitt von 39.888 Euro. Nur die Stadt Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss kam mit 65.978 Euro auf ein höheres Durchschnittseinkommen.

Laut IT NRW erzielten im Jahr 2016 8,7 Millionen Einkommensteuerpflichtige in Nordrhein-Westfalen Gesamteinkünfte in Höhe von 343,8 Milliarden Euro (2015: 329,7 Milliarden Euro). Das jährliche Durchschnittseinkommen hat sich damit zum Vorjahr um 2,9 Prozent erhöht (2015: 38.560 Euro, 2016: 39.888 Euro).

Gelsenkirchen und Duisburg sind abgeschlagen

Auf Platz 3 der insgesamt 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden landete die Kommune Roetgen in der Städteregion Aachen mit 58.056 Euro. Die Großstadt mit den höchsten durchschnittlichen Einkommen war Düsseldorf mit 49.466 Euro je Steuerpflichtigen auf Platz 16. Am unteren Ende der Einkommensskala rangierten Gelsenkirchen (30.800 Euro), Weeze im Kreis Kleve (30.704 Euro) und Duisburg (30.521 Euro) je Steuerpflichtigen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammenveranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier veröffentlichten Informationen sind damit die aktuellsten, die derzeit verfügbar sind.